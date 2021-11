Tesla Model 3 : plus d'autonomie pour le même prix

Nouvelle évolution pour la gamme de la Model 3, et plus précisément le modèle d'entrée de gamme. Cette variante délaisse l'appellation Standard Plus pour devenir plus simplement "Model 3". Surtout, elle gagne en autonomie.

La plus accessible des Tesla est désormais annoncée avec une autonomie de 491 km, contre 448 km auparavant. Soit un gain de 43 km, quasiment 10 %. Le mieux est que cette amélioration se fait sans hausse des prix.

La voiture est ainsi toujours affichée à partir de 43 800 €, sans la prise en compte du bonus. Et jusqu'à fin juin 2022, au lieu de fin décembre 2021, le bonus sur ce modèle est de 6 000 €. Cela donne donc un prix de 37 800 €.

Pour rappel, le prix de la Model 3 de "base" avait fondu de 7 000 € en début d'année. Face à l'arrivée d'une nouvelle concurrence du côté des allemands, Tesla avait ainsi remis les pendules à l'heure en matière de rapport prix/autonomie. Et le constructeur enfonce donc le clou en cette fin d'année.

La version d'accès sera toutefois un peu moins performante, puisque le 0 à 100 km/h est désormais annoncé en 6,1 secondes au lieu de 5,6 secondes. Ce qui reste une très belle valeur ! Pour cette nouvelle variante, les livraisons sont annoncées à partir de février 2022.