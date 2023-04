Tesla Model X Plaid - Rendez-vous mercredi 5 avril pour les premières images en direct de l'essai

Le Tesla Model X était déjà l'un des SUV les plus spectaculaires du marché avec ses portes arrière papillon, mais aussi l'un des plus pratiques avec ses sept places et de belles capacités de chargement… Avec cette inédite version Plaid de 1 034 ch (1020 "horse power"), l'américain perd une place assise, mais devient le plus performant du marché. Rendez-vous en direct, ce mercredi 5 avril, pour découvrir cette catapulte pour familles nombreuses…

Les chiffres annoncés par Tesla donnent le tournis avant même de s'installer dans son vaste habitacle : avec un 0 à 100 km/h exécuté en 2,6 s, pour une ligne des 400 m franchie en 9,9 s, le Model X doté de trois moteurs électriques dépose littéralement un Lamborghini Urus de 650 ch. Même punition pour le nouveau Purosangue de Ferrari, doté d'un V12 de 725 ch. En fait, il faut regarder du côté des hypercars pour trouver des départs arrêtés aussi expéditifs, et notamment de la Bugatti Chiron à moteur W16 suralimenté de… 1 500 ch !

Superflux ? Assurément, d’autant plus que proposer d'atteindre des vitesses supersoniques entre les virages au commun des mortels paraît risquer. Mais on va quand même essayer, pour voir ! Pour le reste, le Model X fera valoir ses volumes de chargement généreux ainsi que son intérieur spacieux, épuré, doté d'une immense tablette centrale et, peut-être, du volant "yoke" (photo ci-dessus). Tarif : 141 990 €, soit 20 000 € de plus que la version Dual Motor.