Tesla ouvre son plus gros centre français à Val d'Europe

Tesla est connu pour sa stratégie de vente misant sur un réseau limité par rapport à celui des principaux constructeurs automobiles. Mais la marque d’Elon Musk peut malgré tout compter sur de nombreux sites sur le territoire français, avec une vingtaine de locaux accueillant des activités commerciales et/ou de l’après-vente. Elle pourra désormais compter sur son plus grand centre du pays qui vient d’ouvrir ses portes à Val d’Europe, avec un nouveau site étendu sur 20 000 mètres carrés et un bâtiment de 3000 mètres carrés situé près de l’autoroute A4, à l’est de l’Ile-de-France.

Le nouveau centre possède aussi une station de 16 Superchargeurs accessibles 24 heures sur 24, qui renforce le réseau de charge rapide du constructeur sur le sol français (comprenant déjà plus de 1 500 Superchargeurs au total, situés dans 125 stations différentes).

D’autres ouvertures prévues en 2023

Tesla précise qu’il prévoit d’autres ouvertures de sites en France en 2023 et se félicite de ses performances en matière d’entretien et d’interventions sur les autos de ses clients. La marque affirme que « malgré l’augmentation significative de la flotte Tesla sur les routes, le temps d’attente moyen pour obtenir un rendez-vous a été réduit de plus de 30% et le nombre de créneaux d’intervention par semaine a cru de 55% cette année. En moyenne, le temps d’intervention en France est de 2 heures, tandis que 88% des véhicules sont immobilisés moins de 24h. »