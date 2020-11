Tesla serait passé tout proche de la faillite selon Elon Musk

Il y a probablement un peu de romance et d'effet hollywoodien dans cette affirmation d'Elon Musk, mais aussi certainement un peu de vérité. L'homme d'affaires, qui avait à l'époque cru en Paypal (à raison), a pour l'instant eu raison de croire en Tesla lorsque la production de la Model 3 commençait à décoller. Mais cela n'a pas été mince affaire, comme l'explique l'intéressé, qui précise que de gros problèmes de goulots d'étranglements en production, de fournisseurs et d'assemblage en usine ont failli mener Tesla à sa perte. Alors que bon nombre d'observateurs estiment que c'est la bulle spéculative boursière qui pourrait faire sombrer Tesla, le plus gros danger était finalement quelque chose de très concret : ne pas atteindre les chiffres de production prévisionnels.

Tesla aurait ainsi été au bord du précipice entre la mi 2017 et la mi 2019. Autre précision intéressante : Elon Musk affirme qu'un prêt fédéral de 40 millions de dollars a sauvé la marque en 2008 à la "dernière minute".

Concrètement, Tesla ne serait ainsi sorti d'affaire que depuis quelques mois, et il faudra probablement que la Model Y assure définitivement l'avenir à moyen terme, sans trop cannibaliser les ventes de la Model 3.