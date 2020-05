Top 10 des véhicules électriques interdits mais qu’on rêve d’utiliser

La loi concernant les EDPM (Engin de Déplacement Personnels Motorisés) se résume à :

Un véhicule sans place assise.

Conçu pour le déplacement d’une seule personne.

Dépourvu de tout aménagement spécial permettant le transport de marchandises.

Équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique (donc électrique le plus souvent)

Dont la vitesse maximale par construction est strictement supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.

Concernant les vélos à assistance électrique, ils doivent répondre à deux critères :

Le moteur électrique ne fournit d’assistance que lorsqu’il y a pédalage.

L’assistance doit se couper une fois les 25 km/h atteints.

Les engins qui vont vous être présentés dépassent tous cette vitesse maximum bien que certains puissent être bridés électroniquement. Quant aux vélos, ils disposent d’un accélérateur évitant le pédalage ou dépassent tout simplement les 25 km/h. Ces raisons en font des engins destinés à un usage sur voie strictement privée en attendant de voir peut-être un jour apparaître des compétitions officielles sur circuit.

1re - Rion 2 RE90 : l’équivalent F1 de la trottinette

La Rion 2 RE90 est à la trottinette ce qu’est une McLaren Senna à l’automobile. D’ailleurs, elle est également très chère et très exclusive.

Ici, tout est fait pour la performance. Son châssis, le tube de la potence et le guidon sont en carbone. La puissance est de 19 200 W, c’est 3 fois celle de la Dualtron X qui suit. Le poids est de 25 kg seulement et cela, malgré la batterie de 18A assurant 25 km d’autonomie en mode course.

Toute cette puissance est transmise au sol via des pneus PMT Slick Racing des suspensions pneumatiques. Le freinage est confié à des Magura MT7 en carbone.

La vitesse de pointe est bridée à 130 km/h et l’accélération est capable d’accrocher une voiture de sport. La tenue de route vous fait prendre des angles inavouables sur une trottinette.

C’est le genre d’engin qui se déguste sur piste et qui mériterait de voir apparaître des compétitions de trottinettes électriques sportives. D’ailleurs vous savez quoi ? Une version encore plus méchante appelée Rion2 RE100 viendra prochainement faire plus fort que la RE90. En espérant que nous pourrons vous en proposer un essai sur circuit. Si votre cœur palpite à l’idée de tâter le chrono sur piste (de karting par exemple) avec elle, il vous faudra débourser 7 900 € via des magasins spécialisés et uniquement sur commande.

2e – Minimotors Dualtron X : la somme de toutes les audaces

Voici ce que donne une trottinette dont tous les curseurs ont été poussés au maximum.

Les chiffres sont déments : 70 kg sur la balance, plus de 100 km/h en pointe, 150 km d’autonomie. Les deux moteurs délivrent 6 700 W. Les larges pneus de 13 pouces sont aidés par des suspensions spécialement conçues pour le modèle et un double système de freinage hydraulique.

Le modèle est toujours disponible moyennant 5 590 €. Notez qu’elle est bridable à 25 km/h et que le siège est amovible pour répondre à la législation en vigueur.

3e - Super 73-RX : le corps d’une moto, le cœur d’un vélo

Au royaume des jolies idées bien nées qui n’ont pas leur place dans la législation, le Super 73-X est probablement la plus désirable visuellement.

Croisement d’un Supermotard et d’un vélo, le Super73 RX représente le fleuron d’une marque qui fête déjà ses 4 ans. Le look est réussi. Côté performances, vous atteindrez 42 km/h en mode 3 (le plus puissant des modes disponibles) pour une autonomie d’environ 50 kilomètres avec l’assistance.

Sans assistance, il faudra traîner les 38 kg de la bête. Enfin, vous le trouverez bridé à 25 km/h moyennant 4 300 €.

4e - Onyx RCR-72V : une moto aux gènes de vélo

Le Onyx RCR-72V est le second modèle de la marque originaire de Los Angeles. S’il est moins agréable à l’œil que son concurrent le Super 73-RX, il est plus performant.

Le 0-50 km/h est réalisé en 4 secondes, la vitesse de pointe flirte avec les 100 km/h et l’autonomie atteint facilement 100 km. Le reste des composants est emprunté à la moto, des suspensions aux pneus en passant par le système de freinage hydraulique.

Pour en faire l’acquisition, il faut le précommander directement sur le site de la marque. Comptez 3 700 € hors taxes, mais attention, la précommande n’est possible que pour les résidents américains pour le moment.

5e - OneWheel XR : une seule roue pour les contrôler tous

La OneWheel XR promet de délivrer les sensations du snowboard, peu importe l’endroit ou la saison.

Avec 30 km/h en pointe et environ 20 km d’autonomie, elle est presque légale sur la route. Mais son maniement est complexe et c’est loin d’être la meilleure solution pour se déplacer au milieu du trafic.

La marque permet de personnaliser son modèle. Comptez environ 2 000 € pour le XR, un peu moins pour la version Pint (plus petite). Le site est plutôt bien fait et permet de commander directement.

6e - Mototec Wheelman V2 : l’engin de la mort

Le Wheelman V2 est une version électrifiée du Wheelman qui n’a jamais connu son heure de gloire.

L’idée était de remplacer le moteur thermique 50 cm3 par un électrique de 1 000 W. Avec son apparence digne d’un film de SF, le Wheelman atteint 30 km/h pour peu que l’on tienne dessus.

En effet on contrôle la vitesse via une poignée et on positionne ses pieds à travers les roues. On peut trouver encore quelques exemplaires sur le Net aux alentours de 850 $ (775 €), pour les plus téméraires.

7e - BajaBoards Panthera : le skate qui a mangé un quad

Si le skate à 70 km/h sur piste vous paraît trop doux, voici la version tout-terrain d’une petite entreprise australienne.

Le Panthera dispose de 4 moteurs de 3 600 W chacun (à titre de comparaison, les trottinettes courantes n’ont qu’un moteur de 350 W) et peut gravir des pentes de 26 degrés.

Les autres chiffres sont aussi fous avec une puissance de 10,7 chevaux pour un poids de 26 kg. Le prix est donné sur demande, mais le petit frère (le G4X) atteint déjà 5 100 $ (4 600 €) hors taxe.

8e - Bioboards Thorium X4 : le skate à la sauce Mad Max Fury Road

Qui n’a jamais rêvé de mettre un moteur sur son skate quand il était enfant ? Bioboards, une jeune entreprise suédoise en a mis 4 dans son Thorium X4. Résultat, le skate atteint 77 km/h. L’autonomie est de 50 km pour un poids de 18 kg.

Le design scandinave est bien présent. Une sobriété qui cache les 4 moteurs de 3 600 W chacun. La puissance permet de grimper des pentes jusqu’à 25 degrés.

Évidemment, ce skate est uniquement destiné aux zones privées et avec un équipement digne des motards sur piste. Compte tenu de la proximité constante avec le sol pour gérer l’équilibre, nul doute que les sensations doivent être délicieuses. Pour finir, il faudra scruter le marché de l’occasion (neuf, le X4 était vendu 4 000 €) car la marque a arrêté la production de toute son ancienne collection. Elle travaille actuellement au développement des futurs modèles. Vous pouvez visiter le site ici.

9e - Gotway Monster 2 400 W : la gyroroue qui s’est faite plus grosse que le bœuf

La Monster V3 de Gotway est la gyroroue de tous les extrêmes pour une raison simple : elle permet d’effectuer de la descente en montagne, ce qui, pour une gyroroue, est assez exceptionnel.

Avec sa roue de 22 pouces, la Monster V3 demande beaucoup d’efforts, surtout hors des sentiers battus. Elle peut atteindre 50 km/h, ce qui la rend inutilisable en l’état sur la route (on peut toutefois la brider) et offre 160 km d’autonomie.

Tout a été pensé pour assurer quelle que soit la situation, y compris les creux et nids-de-poule. Il est donc possible de descendre des trottoirs avec une aisance déconcertante et de monter des pentes de 20°, ce qui est colossal. Mais il faudra également accepter les 11 à 19 heures de charge et supporter la fatigue générée par une roue de 30,5 kg positionnée entre les jambes. Avec tout ça, on peut avouer qu’elle n’a pas usurpé son nom. On peut la trouver dans les magasins spécialisés en version bridée à 25 km/h pour 3 490 € en magasins spécialisés.

10e - Works Electric Hollyburn P5 et SS : la finesse à l’américaine

Works Electric est une société américaine artisanale qui ressemble à ces petits garages créateurs de customs au royaume de l’oncle Sam. La Hollyburn P5 a été présentée la première fois en 2017 comme la trottinette de tous les excès.

Côté puissance, il y a 5 200 W pour 40 kg. La construction est parfaite et résiste totalement à la pluie et à la boue. Le châssis est en magnésium. Le moteur électrique a un rendement de 90 % (contre 82 % généralement). Les freins hydrauliques aux disques de 180 mm de diamètre permettent de contrôler la bête capable d’atteindre 50 km/h sur tous les terrains.

La marque Works Electric qui existe toujours a peaufiné son bébé pour sa version 2020. Elle lui a même donné une petite sœur dédiée à la piste, dotée de pneus slick et d’une distribution par courroie. Cette version appelée « SS » est capable d’atteindre les 60 km/h et délivre 68 Nm de couple.

Si vous avez un terrain de jeu dans les environs, que vous pouvez transporter la bête et que les 6 500 € (hors taxe et frais de douane) demandés sont dans vos moyens, vous pouvez vous rendre ici pour passer commande.