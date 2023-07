Toutes les Aston Martin vont devenir hybrides rechargeables

Les marques de voitures de prestige et de sport n’échappent pas à la transformation du marché automobile actuel -surtout en Europe- et aux contraintes d’électrification prévues pour le moyen terme. Chez Lamborghini, par exemple, il n’est plus possible d’acheter neuf un modèle 100% thermique actuellement : après la Revuelto présentée il y a quelques semaines, le constructeur italien ne va plus commercialiser que des modèles hybrides rechargeables avec l’Urus restylé l’année prochaine ainsi que la remplaçante de la Huracan (en plus d’un premier modèle 100% électrique d’ici la fin de la décennie).

Il en sera de même chez Aston Martin où l’électrification généralisée est également au programme. Après la très exclusive supercar Valhalla de 2024, le constructeur italien va lancer des versions hybrides rechargeables de tous les modèles de sa gamme. D’après les journalistes anglais d’Autocar, Aston Martin reprendra pour cela la technologie de Mercedes-Benz, dans une forme proche de celle inaugurée par l’AMG GT63 S Coupé 4 Portes E-Performance (motorisée par un V8 bi-turbo et un moteur électrique développant une puissance cumulée de 843 chevaux).

Des voitures électriques, aussi

Rappelons qu’il n’y aura pas que des voitures hybrides rechargeables chez Aston Martin : d’ici la fin de la décennie, le constructeur prévoit également de lancer des modèles entièrement électriques. Ceux-là reprendront plutôt la technologie de Lucid Motors après la signature d’un partenariat technique entre les deux marques.