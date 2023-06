Une mécanique Lucid pour les futures Aston Martin électriques

Comme la totalité de ses concurrents ou presque, Aston Martin prévoit de lancer des modèles entièrement électriques avant la fin de la décennie. A ce sujet, on pensait que les liens unissant le constructeur de Gaydon avec Mercedes-Benz (qui lui fournit déjà le V8 AMG de 4,0 litres des Vantage, DBX et DB12) permettraient aux deux marques de collaborer aussi pour la technologie électrique (d’autant plus que les Allemands possèdent une solide expérience dans ce domaine et préparent une gamme complète de modèles électriques).

Mais non : Aston Martin vient d’officialiser un nouveau partenariat technique avec Lucid Motors, ce constructeur de voitures électriques américain qui cherche depuis quelques années à battre Tesla dans la catégorie des modèles haut de gamme. Lucid va devenir actionnaire à 3,7% d’Aston Martin qui prendra des parts de son capital en échange. Le but sera d’installer des groupes motopropulseurs électriques mis au point par Lucid dans les modèles à zéro émission d’Aston Martin, dont le premier doit arriver dès l’année 2026. Un SUV sportif et une GT sont notamment au programme.

Quatre moteurs dans une voiture

Dans le communiqué, on apprend que les Aston Martin électriques ainsi équipées reposeront sur une nouvelle plateforme modulaire et disposeront de quatre moteurs (un par roue). Sachant que la Lucid Air dépasse déjà les 1200 chevaux actuellement dans sa version de pointe, la puissance de ces futures Aston Martin électriques dépassera potentiellement le millier de chevaux. Reste à savoir si la mauvaise situation financière de Lucid, qui reste pour l’instant loin des bénéfices et de la production de masse, ne nuira pas à ces projets. Aston Martin continuera en tout cas de travailler avec Mercedes, notamment sur l’architecture électronique des voitures. Rappelons enfin que les Chinois de Geely cherchent depuis quelques mois à devenir l’actionnaire principal du constructeur anglais…