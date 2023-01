Toutes les Peugeot électriques d'ici 2030

Le projet se nomme E-Lion et représente la vision de la marque à l’horizon 2030. Il porte bien évidemment sur l’électrique et débute dès cette année. La prochaine star n’est autre que le 3008 de troisième génération, qui sera révélé en 100 % électrique dès le second semestre. Cette déclinaison, carburant aux Watts, se nommera en toute logique E-3008, et pourra parcourir jusqu’à 700 km. Un chiffre intéressant que nous ne manquerons pas de vérifier.

Il proposera trois motorisations, dont une version à quatre roues motrices. Ce E-3008 sera le premier modèle lancé sur la nouvelle plateforme STLA Medium, son grand frère E-5008 débarquera un peu plus tard, certainement avant la fin de l’année. En l’espace de deux ans, Peugeot commercialisera cinq nouveaux modèles électriques : E-308 et E-308 SW déjà dévoilées, E-3008 et E-5008, et E-408 probablement en 2024.

Une nouvelle technologie hybride sera progressivement déployée sur une grande partie de la gamme (208, 2008, 308, 3008, 5008 et 408). Basé sur le récent moteur PureTech (100 et 136 ch), il s’agit d’une boîte de vitesses à double embrayage, comprenant six rapports. Cette E-DCS6 intègre un moteur électrique d’une puissance de 21 kW assurant un couple accru à bas régime et surtout une baisse de consommation de l’ordre de 15 %. La capacité de la batterie n’est pas connue, mais elle devrait être assez faible.

Une durée de vie de 25 ans ?

Peugeot a également annoncé vouloir prolonger le cycle de vie global : « la durée de vie d’une voiture électrique sera de 20 à 25 ans, alors qu’aujourd’hui elle est d’environ 15 ans avec une voiture thermique ». Pour atteindre cet objectif pour le moins ambitieux, la marque cible quatre points. Le premier concerne la structure du véhicule voulue plus durable, notamment grâce aux nouvelles plateformes STLA du groupe Stellantis.

Le deuxième vise à utiliser des pièces de réemploi, afin de procéder à la remise à neuf et au recyclage des pièces essentielles. Le troisième consiste à « rafraîchir » les pièces d’usure comme les garnitures ou le rembourrage des sièges. Enfin, la marque compte sur les mises à jour régulières et à distances (Over The Air) pour conserver des technologies à bord toujours modernes.

Enfin, la marque compte atteindre un objectif « zéro carbone » d’ici 2038. Ce projet passe évidemment par l’électrification, mais aussi par l’économie circulaire. Le but est « d’utiliser des quantités croissantes de matériaux recyclés et d’intégrer la réparation, la refabrication, la réutilisation et le recyclage des voitures et des pièces. » Rendez-vous est donc pris en 2038.