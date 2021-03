Toyota annonce une remplaçante pour l'Aygo

Toyota annonce qu'il va rester sur le segment A en Europe. Le segment A, c'est celui des petites citadines, où la marque japonaise propose l'Aygo. Le constructeur dévoile au passage les premières informations techniques sur son prochain petit modèle.

Celui-ci va reprendre la nouvelle base GA-B, inaugurée par la Yaris de quatrième génération, et qui sera aussi utilisée par le SUV urbain Yaris Cross. Avec ces trois modèles, Toyota vise une production annuelle en Europe de plus de 500 000 véhicules.

Ce volume est important pour les économies d'échelle et donc la rentabilité du projet. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Toyota de rester sur le segment A, alors que beaucoup de constructeurs ont jeté l'éponge ou vont bientôt le faire, jugeant que l'on ne peut plus gagner d'argent avec les petits véhicules (à cause notamment des normes de pollution et sécurité).

Opel et Ford ne proposent déjà plus de petites citadines. Ce sera bientôt le cas de Citroën et Peugeot, qui classeront sans suite directe les C1 et 108 fin 2021. Les français étaient d'ailleurs associés à Toyota pour ces modèles, avec une coentreprise fondée en 2002 et une usine partagée en République Tchèque. Toyota a pris le contrôle seul de ce site de production, PSA ne souhaitant pas poursuivre l'aventure.

Autre info sur la remplaçante de l'Aygo (notons que Toyota ne parle pas de nouvelle Aygo dans son communiqué, suggérant un changement de nom) : elle aura un moteur thermique. Il n'est donc pas encore question de faire une transition vers l'électrique, comme c'est le cas pour la Renault Twingo ou la Volkswagen Up. Toyota souligne que le moteur essence garde les préférences de la clientèle de cette catégorie, où le critère du prix d'achat est important. Et la marque tenait à garder une offre d'accès à sa gamme.