Toyota Aygo 2 : bonne entrée de gamme - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Cela fait un bon moment maintenant que le groupe PSA et Toyota sont en partenariat pour produire des petites voitures. Ainsi, dès 2005 sort la première génération d'Aygo, accompagnée de la Citroën C1 et de la Peugeot 107.

La Toyota Aygo au salon de l'auto Caradisiac 2020

dailymotion

En 2014, les trois sont renouvelées, Citroën propose la C1 II, Peugeot la 108, et Toyota sa deuxième génération d'Aygo, qui se distingue visuellement cette fois-ci plus nettement de ses consœurs, avec un look plus jeune, plus acéré, moins classique.

Un grand X de couleur contrastée barre la face avant, les feux arrière sont verticaux, les possibilités de personnalisation sont plus importantes. Et elle n'est franchement pas vilaine. Par contre, à l'intérieur, les trois autos sont strictement identiques, au logo sur le volant près. Cet habitacle est de bien meilleure qualité que sur la première génération. En effet, même si tous les plastiques sont durs, ils sont bien assemblés, moins fragiles que sur l'ancienne. Et le dessin est d'actualité, pour l'époque, avec la possibilité de choisir des inserts en plastique de la couleur de la carrosserie.

Contrairement à la précédente Aygo, ce second opus délaisse dès sa sortie le moteur diesel, poussé vers la sortie par les normes antipollution. Sous le capot, un unique 3 cylindres 1.0 de 69 ch, puis 72 ch à partir du restylage de 2018. Ce restylage fait disparaître le X de couleur contrasté sur la proue : il devient couleur carrosserie. Les feux sont redessinés, et une nouvelle signature lumineuse des feux de jour fait son apparition dans les optiques.

Par ailleurs la Aygo est rigolote à conduire, suffisamment performante en zone urbaine et périurbaine. Elle peut même supporter un peu de longs parcours autoroutiers, vu que sa qualité de filtration et d'insonorisation a été améliorée. Elle est de plus très économique car frugale, et cerise sur le gâteau, très fiable.

Nos essais de la Toyota Aygo 2

Essai vidéo - Toyota Aygo 2 (2018) : X and the city

La plus turbulente de la triplette PSA/Toyota se refait une beauté. Visage remodelé, moteur optimisé et connectivité améliorée sont au programme du restylage de la Toyota Aygo. La japonaise a-t-elle toujours autant de personnalité ? Réponse au volant de l’unique moteur, le 1.0 VVT-i de 72 ch. > Lire l'essai

Essai vidéo - Toyota Aygo : X-clusivement citadine

L'Aygo est la plus japonaise parmi la triplette qu'elle compose avec les Citroën C1 et Peugeot 108. Son look très affirmé et de nombreuses améliorations vont-ils lui permettre de se démarquer un peu plus et d'attirer le chaland ? Réponse. > Lire l'essai

Nos comparatifs avec la Toyota Aygo 2

Nos vidéos de la Toyota Aygo 2

Toutes nos vidéos avec la Toyota Aygo 2

Que vaut la Toyota Aygo 2 en occasion ?

Moins vendue en France que ses cousines Citroën C1 et Peugeot 108, la TOyota Aygo est tout de même bien présente en occasion sur les sites spécialisés. Si nous n'avons pas (encore) réalisé de maxi-fiche occasion, nous en avons réalisé pour ses cousines, et il se trouve que sans surprise, elles sont valables pour la japonaise également.

Maxi-fiche fiabilité de la Peugeot 108

La Toyota Aygo 2 en occasion Les prix en neuf d'une Toyota Aygo 2 : entre 11 790 € et 15 640 € Les prix en occasion d'une Toyota Aygo 2 : entre 5 500 € et 15 500 € Plus de 780 annonces de Toyota Aygo 2 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac La marque Toyota possède une réputation de fiabilité bien installée. Elle n'est pas usurpée, même s’il y a pu avoir quelques années de passage à vide, surtout avec les moteurs diesels, comme pour tous les constructeurs. De toute façon, cette Aygo 2 ne carbure qu'au sans-plomb, et sa fiabilité est exceptionnelle. Les soucis sont rares, non récurrents et souvent sans gravité (lenteurs du système multimédia, bruits de mobilier). Une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !