Toyota Corolla Cross : l'invitée surprise

Sur le marché des SUV compacts, Toyota propose déjà le C-HR et le RAV4. Mais le premier, long de 4,39 mètres, favorise le style au détriment de l'habitabilité, et le second a beaucoup grandi, atteignant 4,60 mètres. Toyota s'est donc dit qu'une proposition intermédiaire pouvait être judicieuse. Elle prend la forme de la Corolla Cross.

Si vous êtes un fidèle lecteur de Caradisiac, le modèle vous évoque peut-être quelque chose. Il a en effet été présenté mi-2021 en Thaïlande. Il a ensuite été annoncé aux Etats-Unis et au Japon. La firme nippone semble avoir davantage hésité pour l'Europe, en raison du succès du C-HR. La Corolla Cross en est proche en gabarit, avec 7 cm en plus en longueur, soit 4,46 mètres. Mais la marque s'est donc décidée à l'importer chez nous, afin de proposer une alternative plus familiale et pratique au C-HR.

Plus accueillant

Plus classique aussi, car le design est bien plus sage. Le modèle européen est quasi identique à celui proposé en Asie. Les changements concernent les signatures lumineuses. À l'avant, les optiques étirées viennent se coller à la calandre, en forme de trapèze, un lien de parenté avec les grands SUV de la marque. De profil, les passages de roues évoquent le RAV4. Les ailes sont bien gonflées.

La planche de bord est dérivée de celle de la Corolla "classique". Le modèle européen est plus technologique, il reçoit une nouvelle instrumentation numérique 12,3 pouces et un écran tactile plus grand, de 10,5 pouces. Ce dernier est associé à une nouvelle génération de système multimédia, avec des services connectés et des mises à jour à distance.

La différence par rapport au C-HR se trouve donc au niveau de la banquette arrière. L'accès est plus facile, grâce à une ouverture plus large, et l'habitabilité meilleure. Surtout, la visibilité progresse, le C-HR étant doté de meurtrières ! Autre atout de la Corolla Cross : un coffre bien plus vaste, avec un volume de près de 490 litres, contre 377 litres pour le C-HR.

Un moteur plus efficient et plus agréable

Mais l'élément le plus important de cet énième SUV, il est sous le capot. La Corolla Cross inaugure la cinquième génération de motorisation hybride simple Toyota. De nombreux composants mécaniques ont été revus pour être plus compacts et plus légers. La batterie lithium-ion voit ainsi son poids baisser de 40 %. L’ensemble boîte-pont a été repensé avec de nouveaux systèmes de lubrification qui utilisent de l'huile à faible viscosité.

La marque promet un meilleur agrément, avec un fonctionnement plus linéraire grâce à une meilleure relation entre la pression sur l'accélérateur et la réponse réelle du moteur. Les consommations sont encore annoncées en baisse alors que puissance est en hausse, l'ensemble 2.0 essence et moteur électrique développant ici 197 ch. Le modèle existe en version traction et quatre roues motrices. Cette dernière est dotée d'un deuxième bloc électrique qui entraîne au besoin les roues arrière.

Reprenant la plate-forme GA-C de la compacte, la Corolla Cross inaugure aussi de nouvelles aides à la conduite chez Toyota, avec par exemple un système pré-collision qui comprend l’arrêt complet du véhicule à basse vitesse, l'assistance au franchissement d’intersections, ainsi qu'une détection améliorée de la circulation venant en sens inverse.

Si le modèle est annoncé pour l'automne 2022 en Europe, la filiale française indique que la date de commercialisation chez nous reste à fixer.