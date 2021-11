Toyota Corolla : légère mise à jour pour 2022

Lancée en 2019, la Corolla reçoit déjà une mise à jour. Il ne s'agit pas d'un restylage, qui sera présenté au mieux en fin d'année prochaine, mais plutôt d'un petit rafraîchissement justifié par l'arrivée de nouvelles technologies. La plus grosse nouveauté est l'apparition du Toyota Smart Connect de dernière génération. Les Toyota n'ayant jamais été réputées pour leur système multimédia léché, évolué et avant-gardiste, sa mise à jour dans la voiture la plus vendue au monde (plus de 50 millions de Corolla produites depuis plusieurs décennies) est importante.

Doté d'un processeur plus puissant, l'environnement graphique se veut plus rapide et fluide. L'écran de 8 pouces permet en outre de bénéficier des mises à jour à distance mais aussi d'Android Auto et Apple CarPlay (sans fil). Notons par ailleurs la présence d'une prise USB-C sur la planche de bord. Les commandes de ce millésime 2022 sont d'ores et déjà ouvertes, avec deux teintes inédites : blanc lunaire nacré et gris "minéral".

Toyota assure que les livraisons débuteront dès le mois de février prochain, malgré la crise actuelle de semi-conducteurs qui touche durement le constructeur japonais. Les tarifs de la berline s'échelonnent désormais de 28 700 à 35 000 €, ce qui représente une hausse d'un peu moins de 500 €.