Vous n'avez probablement jamais entendu de voiture à hydrogène faire du bruit, et encore moins un tel son. C'est pourtant bien réel, et aucun artifice ou haut-parleur amplificateur n'est responsable de cette ambiance sonore. Toyota livre en effet les premières images de cette fameuse Corolla fonctionnant à l'hydrogène.

Mais comme en 1997, à l'époque des prémices de l'hybride, Toyota ne fait rien comme les autres. Pas encore totalement décidé à se lancer dans l'électrique à batteries, Toyota compte sur la compétition pour mettre à l'épreuve un trois cylindres 1.6 turbo qui n'est autre que le bloc de la GR Yaris, largement revu au niveau de l'injection et des éléments en contact avec le carburant.

Toyota dévoile sa Corolla à moteur hydrogène

L'hydrogène, lui, est produit par une unité toute proche, dans un format renouvelable. Il s'agit bien d'hydrogène pur à 100 %, sans aucun mélange avec un autre carburant. Cette Corolla sera testée en conditions réelles le 21 mai prochain à l'occasion d'une course d'endurance officielle du calendrier japonais, sur 24 heures.

L'hydrogène présente de nombreux avantages : mis à part les oxydes d'azote (en moins grande quantité), il n'émet aucun polluant, et pas de CO2 (en dehors de la phase de démarrage). Ce carburant également plus rapidement brûlé dans la chambre de combustion et améliore sensiblement le couple à bas régime.