Toyota : la Supra adopte un quatre cylindres 258 ch

Voilà déjà un an que la Supra est de retour. La cinquième génération a commencé sa carrière avec un six cylindres en ligne 3.0 litres de 340 ch, d'origine BMW. On rappelle en effet que la sportive Toyota est la cousine technique de la Z4.

La Supra élargit aujourd’hui sa gamme par le bas, en adoptant un quatre cylindres, déjà disponible sur le roadster allemand. Le bloc 2.0 turbo développe 258 ch et délivre un couple maxi de 400 Nm. La boîte de vitesses est une ZF automatique à 8 rapports. La vitesse maxi est limitée à 250 km/h. Il faut 5,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Si la puissance est en baisse, l'avantage est que le poids l'est aussi. La version d'entrée de gamme du 2.0 affiche 100 kg de moins que le 3.0. La compacité du bloc a permis de le rapprocher du centre du véhicule, donnant une répartition des masses de 50/50. De quoi favoriser l'agilité, le modèle restant une propulsion.

Les carnets de commandes seront ouverts en mars. Toyota indique déjà que la version de base sera dotée de jantes 18 pouces, d'un écran 8,8 pouces, d'une sellerie alcantara, du pack Safety+ (aide au maintien dans la voie actif, freinage avec détection des piétons et cyclistes…). La navigation sera en option. Forcément, ce modèle moins puissant et moins équipé permettra de faire baisser le ticket d'entrée. La 3.0 commence à 65 900 €. Le 2.0 devrait aussi faire baisser le malus.

Au lancement, la marque proposera une série limitée Fuji Speedway, ici exposée lors d'une présentation de la marque à Amsterdam, à laquelle nous avons assisté. Elle se distinguera par une carrosserie blanc métallisé, des jantes 19 pouces noir mat et des coques de rétroviseur rouges. À bord, on trouvera des inserts en fibre de carbone et une sellerie Alcantara rouge et noire. Le pack Premium sera en série, avec sono JBL 12 haut-parleurs, affichage tête-haute, chargeur des smartphones par induction et sièges électriques. 200 exemplaires seront en vente en Europe.