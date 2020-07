Toyota : nouvelle Corolla GR Sport, pour certains marchés européens

La gamme des "fausses" sportives de Toyota s'étoffe en Europe. Le constructeur dévoile en effet la version trois volumes de sa Corolla GR Sports. On le rappelle : il s'agit d'un modèle au look sportif, mais sans les prétentions qui vont avec. Sous le capot, deux motorisations au choix avec les blocs hybrides de 122 et 184 ch.

Les touches de noir, les boucliers spécifiques et les jantes sombres (17 pouces de série, 18 pouces en option) offrent un ensemble assez dynamique qui ne fait finalement que suivre la tendance du marché, notamment chez les compactes, avec des finitions musclées sur des versions plutôt sages. GT Line (Peugeot, Renault), R Line (Volkswagen) ou encore S Line (Audi) sont des exemples parmi tant d'autres.

Rappelons que cette finition GR Sport est déjà disponible sur la version à hayon de la Corolla, vendue en France, tout comme sur le break Corolla Touring Sports.