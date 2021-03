Toyota Proace Verso Electric : retrouvez-nous demain pour les premières images de l'essai en live

Il y a de l'électricité dans l'air et plus aucun segment n'y échappe. Les utilitaires ne font pas exception et comme les plus petits d'entre eux se retrouvent souvent en costume de ville et en version familiale pour se transformer en ludospaces, ils héritent de versions à watts. C'est le cas de ce nouveau Toyota Proace Verso ELectric, construit en France près de Valenciennes, ou ses clones Citroën e-Berlingo et Peugeot e-Traveller sont également assemblés. Le cousin japonais des camionnettes électriques de Stellantis dispose du désormais bien connu groupe motopropulseur de 136ch qui équipe déjà la Peugeot e-208 et de la DS3 Crossback E-Tense, entre autres.

Les premières images du Toyota Proace Electric en live

L'engin, disponible avec deux tailles de batteries (50 et 75 kWh) qui disposent respectivement de 230 et 330 km d'autonomie et d'un avantage indiscutable : les 9 places qu'il offre dans sa version "medium" de 4,95m comme dans sa configuration longue de 5,30m. Évidemment, la taille du coffre varie selon le modèle, passant de 280L à 480L.

Reste une question essentielle : cette auto a-t-elle des chances de convaincre les familles (très) nombreuses ? Si l'autonomie peut être un frein pour les longs trajets pour lesquels ces engins sont, en principe, conçues, les tarifs en sont un autre. Le nouveau Toyota Proace Verso Electric démarre à 54 850 euros en finition d'entrée de gamme, avec la petite batterie et en version courte. Pour le modèle long, la grosse batterie et l'équipement maximum, il en coûte 71 750 euros, bonus non déduit. Le Proace Verso atteint donc d’ores et déjà un premier record : celui du ludospace le plus cher du marché.