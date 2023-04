Toyota veut rendre ses électriques très rentables

Akio Toyoda, le PDG de Toyota depuis presque 14 ans, a laissé sa place début avril à un nouveau dirigeant. C’est Koji Sato, ex-président de Lexus et de Gazoo Racing, qui reprend ainsi le flambeau. Il a notamment pour mission de mettre Toyota sur les rails de la voiture électrique.

C’est dans ce cadre qu’il a présenté sa vision et également la façon d’améliorer considérablement la productivité et la rentabilité d’ici 2030, grâce aux futurs modèles de la marque fonctionnant aux Watts. Son projet se scinde en trois étapes.

La première étape est d’ores et déjà sur la route, puisqu’il s’agit de la commercialisation des Lexus RZ 450e et Toyota bZ4x. D’ailleurs, ce dernier a connu un retard à l’allumage à cause d’un premier problème de fixation des roues et un second lié à un airbag rideau et une sangle mal ajustée. Par ailleurs, les bZ FlexSpace Concept et bZ Sport Crossover Concept devraient être lancés l'année prochaine en Chine.

Les choses sérieuses vont véritablement débuter en 2026, avec la deuxième étape. Une nouvelle plateforme pour véhicule électrique entrera en scène. Les modèles qui en découleront verront leur autonomie doubler, grâce à l’utilisation de nouvelles batteries LFP (lithium-fer-phosphate).





Arene, le nouveau système d'exploitation

De plus, Toyota va intégrer un nouveau système d’exploitation, Arene, développé par la filiale logiciel du constructeur, Woven by Toyota. Ce système permettra bien sûr des mises à jour permanentes, mais surtout de vendre de nouveaux équipements et services. C’est le nouvel axe des constructeurs pour engendrer de nouveaux bénéfices.

Quant à l’étape 3, Mr Sato n’est très bavard à son sujet. Seulement, il s’agira surtout de la concrétisation de la plateforme avec la mise sur le marché de nouveaux modèles. Grâce à cette dernière, le but est de vendre 3,5 millions de voitures électriques dans le monde d’ici 2030 ! Ce chiffre paraît pour le moins ambitieux puisque seulement 22 000 véhicules fonctionnant aux Watts ont trouvé preneur en 2022. Pourtant, la transition devra se faire à grande vitesse puisque Lexus sera entièrement électrique en 2030 et Toyota en 2035.

Mr Sato compte engendrer de confortables marges, qu’il garde secrète, grâce aussi aux modèles thermiques et hybrides. En effet, Toyota voit un grand potentiel pour ces dernières dans les pays émergents. L’expansion des activités dans des régions telles que l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et l’Afrique va générer des bénéfices qui pourront être investis dans les véhicules électriques.