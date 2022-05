Toyota Yaris Verso 1.5 (2000-2005) : le petit déménageur rageur, dès 2 500 €

On a beaucoup parlé de la petite Toyota Yaris en France. Pourquoi ? Parce que le constructeur japonais, numéro 1 mondial à la fin de la décennie 90, a choisi notre région Nord, près de Valenciennes, pour implanter une usine européenne dans laquelle sera produite la Yaris.

La citadine franco-nippone a su séduire par sa belle qualité de fabrication et sa fiabilité. Pourtant, ce n’est pas chez nous que Toyota a décidé de produire la variante minispace de la Yaris, dénommée Verso. Elle provient du Japon, sûrement en raison du taux d’utilisation de l’usine française.

Apparue fin 1999, la Verso reprend la bouille et la plate-forme de la citadine, et l’agrémente d’une carrosserie surélevée, garante d’un fort volume utile, dans un encombrement toujours réduit. Ainsi, dans 3,88 m de long, elle peut engouffrer 2,16 m3 de chargement au maximum. Plus que des grands breaks tels que la Volvo V70 !

L’astuce ? Des sièges arrière qui se replient totalement, sous les sièges avant, dégageant de surcroît un plancher totalement plat. Sous le capot, Toyota n’hésite pas à proposer, outre un bloc 1,3 l essence de 86 ch et un diesel de 75 ch, un 1,5 l de 106 ch au tempérament sportif. Et pour cause, c’est celui qui sera monté dans la Yaris TS. Comme le Verso 1,5 l ne pèse que 1 015 kg, il profite d’un rapport poids/puissance de 9,6 kg/ch.

Ce qui autorise de jolies performances : 175 km/h au maxi, 0 à 100 km/h en 11,2 s. Des chiffres sous-estimés selon les essais d’époque, qui la mesurent à 180 km/h et 10 s sur le 0 à 100. Mieux, la japonaise, qui n’a pas de concurrente directe, n’est même pas très chère, à 95 900 F, soit 19 500 € actuels selon l’Insee, tarif qui inclut la clim, la radio, la direction assistée, les vitres et rétros électriques, les 4 airbags, l’ABS… La seule finition proposée est en effet la plus riche, dite Linea Sol.

Malheureusement, à cause certainement de son look, la Yaris Verso ne réalise pas de gros scores de vente. La concurrence de la Renaut Modus en 2002 n’arrange pas les choses, même si la française est bien moins logeable. En 2003, la Verso bénéficie d’un léger restylage, mais ne modifie pas ses moteurs. Fin 2005, elle tire sa révérence.

Combien ça coûte ?

Peu connue, la Yaris Verso n’est pas très chère. Reste à la dénicher en 1.5, ce qui est très ardu ! Disons qu’un exemplaire sain se dégotte pour 2 500 €, mais à très gros kilométrage (près de 200 000 km), alors qu’à 4 000 € on en trouve parfois qui totalisent moins de 100 000 km.

Quelle version choisir ?

Il n’y en a qu’une, donc c’est l’état qui comptera avant tout. L’option double toit ouvrant constitue un plus fort intéressant.

Les versions collector

Il est peu probable que la Yaris Verso devienne un jour un collector, mais disons qu’un exemplaire en parfait état d’origine et totalisant moins de 80 000 km mérite d’être préservé.

Que surveiller ?

La Yaris Verso 1.5 est une auto ultra-fiable, si elle est bien entretenue, ce qui ne coûte pas cher, grâce notamment à la présence d’une chaîne de distribution et non d’une courroie. Le moteur enchaîne les centaines de milliers de kilomètres sans encombres, et les pièces d’usure durent, elles aussi, très longtemps.

Garantie 12 ans contre la corrosion, la Verso rouille très, très peu. On surveillera l’état du train arrière (roulements, ressorts de suspension), parfois soumis à rude épreuve à cause de la charge. Il n’y a pas de faiblesse notable à relever quoi qu’il en soit !

Au volant

On ne peut pas dire que les plastiques du tableau de bord soient très engageants. Et le dessin est… particulier. Cela dit, les rangements abondent : boîtes au-dessus des pare-soleil, double boîte à gants… De plus, l’habitacle est réellement immense ! À l’avant, la position de conduite semble bien étudiée, mais l’instrumentation centrale n’est ni complète (pas de température d’eau) ni très lisible.

Le moteur ? Il étonne. Relativement souple, il monte très allègrement en régime, dans un petit son sympa, à tel point qu’on prend plaisir à la cravacher. Un vrai cœur sportif, qui détone dans ce véhicule plus utile qu’autre chose. Il gratifie aussi d’un punch très intéressant, pour peu qu’on joue du levier de vitesses, fort agréable à manier, pour obtenir de très bonnes reprises.

Le châssis est à la hauteur, le Verso se montrant suffisamment sûr, efficace et précis, grâce notamment à une suspension ferme. Trop à l’arrière, ce qui compromet le confort. Par ailleurs, le niveau sonore est un peu trop élevé, sans que ce ne soit rédhibitoire. Quant à la consommation, elle demeure raisonnable à 7,5 l/100 km.

L’alternative newtimer*

Opel Meriva OPC (2006-2010)

Si la Yaris Verso 1.5 a de petites velléités rageuses, l’Opel Meriva OPC offre carrément des performances de sportive. Le minispace au blitz reçoit en effet un 1,6 l turbocompressé de 180 ch et se pare de trains roulants très affûtés. Résultat, outre une modularité fort bien travaillée, l’allemand file comme l’éclair sur autoroute, où il pointe à 222 km/h selon le constructeur. Le 0 à 100 km/h ? Il l’exécute en 8,2 s. Efficace mais manquant de confort, le Meriva OPC ne se vendra que modestement chez nous et n’évoluera pas. À partir de 5 000 €.

Toyota Yaris Verso 1.5 (2001), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 497 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 106 ch à 6 000 tr/min

Couple : 145 Nm à 4 200 tr/min

Poids : 1 010 kg

Vitesse maxi : 175 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 11,2 s (donnée constructeur)

* Les newtimers sont des véhicules iconiques ou sportifs plus récents que les youngtimers, mais dont la valeur monte. Plus fiables et faciles à utiliser au quotidien, ils doivent leur essor à des caractéristiques techniques souvent disparues, comme de gros moteurs atmosphériques.