Transformez votre 2 CV en un roadster coup de cœur

Toujours juste homologué, ce kit Burton permet désormais aux propriétaires de 2CV (type AZKA et

AZKA-A) de transformer leur véhicule sans toucher à la partie mécanique.

Principalement esthétique, ce kit comprend des éléments de carrosserie caractéristiques (caisse, ailes, capot, pare-brise, instruments de bord, etc.), des équipements de sécurité spécifiques (ceinture de sécurité 3 points, arceaux de sécurité, etc.), ainsi que des éléments de personnalisation (banquettes, garnitures intérieures, couvre-tonneau, capote, etc.). Il se caractérise par une calandre verticale comme les modèles des années 60 entourée par des phares ronds et une partie arrière arrondie, qui recèle un coffre d'une capacité de 600 litres.

La présentation intérieure est bien évidemment simple avec deux simples compteurs circulaires et il y a seulement deux places offertes par une banquette. L'ambiance est tout de même très sympathique.

Pas de course à la puissance, puisqu'on retrouve toujours le bicylindre à plat refroidi par air qui développe 29 ch, mais les sensations devraient être sympas puisque le poids avoisine seulement les 600 kg.

En matière de tarifs, il faut compter 11 000 € pour ce kit dont 4 000 € de main-d’œuvre, car l'installation nécessaire près de 40 heures de travail, mais tout dépend de l'état de base du véhicule. Bien évidemment, cette transformation doit être effectuée par un professionnel et aujourd'hui seuls les ateliers du 2CV Méhari Club Cassis sont habilités à procéder à cette installation.

Autre solution également, si vous ne possédez pas de Citroen 2 CV, mais que vous avez envie d'acquérir cette Burton, il est possible de commander une voiture entièrement assemblée et personnalisée. Il vous en coûtera entre 25 000 € et 30 000 € selon les options et la personnalisation sur le véhicule. Alors prêt à craquer.