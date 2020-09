Transformez votre Peugeot 308 GTI en 205 T16

Il y a liberty walk pour les Japonais, et en Europe, un préparateur s'est fait connaître en proposant des kits larges impressionnants, notamment sur des Peugeot : Dimma (Distribution et d’Importation Michel Malherbe Associés). Les Belges récidivent aujourd'hui sur une 308 GTI qui est carrément transformée en 205 T16. L'histoire de Dimma avec Peugeot remonte, puisque les kits belges étaient carrément approuvés par Jean Todt sur les Peugeot d'antan.

Cette 205 Dimma 2020 est donc un hommage au célèbre "sacré numéro", mais à la sauce actuelle. Et la transformation n'est pas qu'esthétique : le produit final est 400 kg plus léger qu'une 308 GTI, tandis que le 4 cylindres 1.6 turbo a été poussé à un peu plus de 300 ch.

Il s'agit pour l'instant d'un prototype, mais la branche anglaise de Dimma, qui a créé cet engin, compte utiliser des moules pour produire les pièces en série et, pourquoi pas, le proposer à la vente.