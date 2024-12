Traversez le Maroc en Renault Twingo de première génération avec le Twing Raid

Comme le 4L Trophy depuis 1997, une autre citadine populaire du même blason a droit à son rallye-raid. Quelle voiture aussi légitime que la première génération de la Twingo peut y prétendre ? Apparu en 1992, le minispace de Renault a connu un véritable carton et connaît toujours un grand succès d’estime. D’ailleurs, les collectionneurs se penchent de plus en plus sur son cas.

Ces derniers n’adhéreront peut-être pas à la course qui se profile. Pourtant, elle va permettre à 250 équipages de vivre une expérience extraordinaire sans devoir dépenser une fortune. L’inscription coûte 2 990 € par équipage (hébergements et repas inclus) et la préparation de la Twingo demande 1 000 €. Au total, la course revient à 7 000 € environ.

Pendant dix jours (du 25 février au 6 mars), les 560 participants s’élanceront d’Espagne pour rejoindre le Maroc en alternant des terrains rocailleux, des montagnes et dunes, le tout sur 4 000 km.

Entraide et solidarité

Cette épreuve n’est pas simplement une course, le but reste l’entraide et la solidarité puisque des kits de fournitures seront distribués dans plusieurs écoles primaires du Maroc et les Restos du Cœur comptent sur les participants pour récolter dix kilos de denrées alimentaires et de produits d’hygiène.

Toutes les personnes titulaires d’un permis de conduire et d’un passeport valide peuvent y participer. L’autre condition est bien sûr de rouler dans une Twingo I produite entre 1992 et 2007. Les inscriptions sont actuellement ouvertes et le restent jusqu’à ce que 250 équipages soient retenus. L'édition 2025 étant complète, la troisième édition du rallye-raid aura lieu du 24 février au 5 mars 2026.