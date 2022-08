Trintignant, formateur de luxe pour Peugeot

Immense acteur à l’existence souvent tragique, Jean-Louis Trintignant profitait par ailleurs d’un sacré talent de pilote. Il a couru plusieurs fois le Monte-Carlo mais aussi les 24 Heures du Mans, ou encore les 24 Heures de Spa. Là, on le voit dans des vidéos de formation de Peugeot, destinées à fournir des argumentaires aux commerciaux à l’occasion du lancement de la 505 restylée, à l’été 1985, afin de dézinguer la concurrence. Celle-ci est riche puisque dans ces spots, on voit l'Alfa Romeo 90 2.0, l'Audi 100 CD, la BMW 520i, la Citroën CX 22 TRS, la Ford Scorpio 2.0 GL, la Mercedes 190C, l'Opel Rekord 1.8 GL, la Renault 25 GTX, la Volvo 740 GLE et, pour finir, un tour en Peugeot 505 (cliquez sur le nom des voitures pour accéder à la vidéo Youtube).

Cela dit, même dans ce cadre, l’acteur surprend par son charisme naturel et tranquille, tout en nous délivrant des commentaires fort amusants et souvent piquants, révélant son côté pince sans rire. « Elle se vomit sur les roues avant », « « Il y a une roue arrière seulement qui reste sur la route et l’autre se balade », « Ah, elle couine, là on l’entend nettement », « Oh, le moteur, c’est une catastrophe », « il faut se battre avec le poids de la voiture et le poids des ans »… La vanne la plus fatale tombera sur la Volvo, mais nous vous laisserons la découvrir.

On voit aussi que Trintignant pousse vraiment les autos à leurs limites, parfois au-delà, mais en toute décontraction, et sans attacher la ceinture. Une combinaison ? Un jean et un polo rose feront parfaitement l’affaire. C’est une autre époque, plus insouciante que la nôtre, où l’on pouvait faire des tête-à-queue sur un circuit de Lédenon dépourvu ou presque d’éléments de sécurité. Trintignant est interviewé non pas par un membre de Peugeot mais par un autre acteur, Jean-Claude Aubé, que l’on verra en 1988 dans « Un homme et une femme, vingt ans déjà », de Claude Lelouch, aux côtés du grand Jean-Louis.

Ces petites vidéos de formation, disponibles sur Youtube, sont chacune de petits bijoux, même si la bande-son ne correspond pas toujours à l’image (c’est même carrément comique avec la BMW).