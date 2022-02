Trio de concept car pour le Nissan Frontier

Déjà assez peu couru en Europe, et même carrément moribond en France depuis qu’ils sont soumis au malus écologique, le segment des pick-up représente plus d’une immatriculation sur six aux États-Unis. Longtemps chasse gardée des marques locales, il est, depuis plusieurs années, investi par les marques japonaises, parfois avec succès.

Aux côtés du gigantesque Titan (jusqu’à 5,82 m de long et un V8 de 400 ch sous le capot), la filiale américaine de Nissan propose un modèle considéré, aux yeux des Américains, comme étant compact. Le Frontier, puisque c’est son nom, mesure tout de même de 5,34 m à 5,69 m et est livré d’office avec un V6 3.8 de 310 ch. Jusqu’à présent, ce modèle était une version américanisée de notre Navara. Mais, depuis l’avènement de la troisième génération, en juillet dernier, il s’agit d’un modèle spécifique.

Le principal défaut du Frontier, c’est son manque de notoriété face à des modèles historiques aux Chevrolet Colorado et Ford Ranger. Pour faire parler de lui à moindre coût, il a donc été présenté, à l’occasion du salon de Chicago, sous la forme d’un trio de concept cars.

Le 72X Frontier est un hommage au Datsun 720 de 1979, premier modèle que le groupe a assemblé sur le territoire nord-américain. Ce pick-up était connu sous le sobriquet de Lil hustler (petit arnaqueur en français). Il reprend d’ailleurs les stickers et les jantes en acier blanches qui étaient disponibles sur son ancêtre. Sa garde au sol est réglable et ses pneumatiques Pro-4X en font un redoutable baroudeur. En décliner une version de série paraît tout à fait réalisable à moindre coût.

Le second concept, baptisé Hardbody, est également un hommage à un ancien pick-up Nissan, le D21 Hardbody. Avec sa suspension surélevée de 8 cm par rapport à la version Crew Cab SV 4x4 qui lui sert de base, ses garde-boue, sa roue de secours fixée dans la benne et son arceau intégrant des projecteurs à LED, c’est un baroudeur. Sa face avant et ses stickers de portes noirs rappellent les années 1980.

Le dernier de la bande, l’Adventure, est celui qui se distingue le plus du Frontier de série. Sur la base du Crew Cab Pro-4X, qui est déjà la version la plus méchante inscrite au catalogue, il augmente le débattement de ses suspensions de 13 cm, se dote de pneus tout-terrain et embarque sur son pavillon une tente et un panier de toit. L’ambition de ce concept ? Pouvoir se rendre dans n’importe quelle région des États-Unis, y compris les plus reculées.

Mécaniquement, ces concepts reprennent le couple V6/boite automatique à 9 rapports du Frontier de série.