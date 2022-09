Trois nouveaux modèles Tesla en 2023

La gamme de Tesla compte actuellement quatre modèles : la berline compacte Model 3 et son dérivé SUV le Model Y, ainsi que les deux grands Model S (berline) et Model X (SUV) qui viennent de revenir au catalogue européen de la marque californienne. Mais alors que le constructeur d'Elon Musk n'en finit plus de progresser dans les ventes partout dans le monde, Tesla se prépare à commercialiser d'autres nouveautés importantes. Et trois de ces nouveautés importantes doivent arriver en 2023 après de nombreux retards.

La première de ces nouveautés sera bien évidemment le Cybertruck, ce fameux pick-up au design complètement fou qui se retrouvera enfin en concessions dans sa version définitive. Dévoilé pour la première fois en 2019, le Cybertruck n'a pas encore précisé sa grille de tarifs et surtout, on ignore toujours s'il viendra en Europe (de récents bruits de couloir évoquaient une possible incompatibilité avec les normes de sécurité de notre marché). La deuxième Tesla lancée en 2023 sera la Roadster, une voiture de sport 2+2 qui reprend le même nom que le tout premier modèle jamais vendu par la marque. Là aussi, il nous reste à connaître les spécifications techniques précises et le prix, sachant qu'il faudra sans doute tabler sur une addition à environ 200 000€ (avec pas loin de 2000 chevaux sous le capot).

Le camion et même un robotaxi autonome

La troisième nouveauté Tesla de 2023 n'intéressera pas les particuliers : il s'agira en effet du gros camion Semi, un poids lourd qui coûtera environ 150 000 dollars en prix de base et pourra parcourir jusqu'à 800 kilomètres sur une seule charge (avec la possibilité de se recharger à 70% en 30 minutes sur de nouvelles bornes à très haute puissance). Et si tout se passe comme prévu, Tesla lancera dès 2024 un robotaxi entièrement autonome. Rappelons qu'Elon Musk vient de promettre l'arrivée de l'Autopilot 100% autonome sur ses voitures en 2023. La rumeur évoque aussi un possible van utilitaire en 2024, sans compter sur le projet de voiture compacte abordable qui pourrait vite revenir sur le devant de la scène.