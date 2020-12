Un abonnement "multi marques" chez Volvo, Lotus et Polestar ?

Le patron produit et corporate de Lotus, Uday Senapati, a donné des informations très intéressantes au Financial Times sur l'évolution des habitudes d'achat et sur le format de vente des voitures neuves chez Lotus, mais aussi plus généralement chez Geely, le groupe chinois, qui possède également Volvo et Polestar.

L'intéressé explique que chez Lotus, le taux d'inactivité des voitures est "probablement supérieur" à la moyenne européenne. En effet, les voitures sont plus de 90 % du temps inutilisées, et donc stationnées, durant leur vie. Pour un véhicule de niche comme une Lotus, ce serait donc supérieur, et logique compte tenu de l'usage "week-end".

Et cela ouvrirait des portes chez Geely qui réfléchirait, selon Autocar, à un format d'abonnement à mensualités plus ou moins fixes dans lequel le client peut passer d'une marque à une autre assez facilement. Concrètement, un locataire d'une Lotus pourrait ainsi passer tout à coup à une Polestar ou une Volvo selon ses envies.

Il existe déjà une forme de "liberté" sur le marché : lorsque vous prenez un véhicule en leasing, souvent, à la fin du leasing, il est très facile de passer sur un modèle d'une autre marque, pour peu que le groupe de distributeur dans lequel vous avez souscrit votre leasing distribue justement plusieurs marques. Mais ici, on parle d'un nouveau format proposé par le groupe automobile lui-même, sur la base d'une plus grande flexibilité. Affaire à suivre, donc, et cela pourrait tout à fait donner des idées à d'autres grands groupes automobiles.