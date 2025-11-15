Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Un Anglais rate 128 fois le code

Pour quelques personnes, passer le permis de conduire demande de lourdes dépenses. Outre-Manche, un homme vient par exemple de rater pour la 128ème fois son examen du code.

Il n’y a pas qu’en France que des apprentis conducteurs échouent à répétition au code ou au permis de conduire. La preuve avec les chiffres fraîchement livrés par l’association automobile du Royaume-Uni. De nombreux échecs qui s’accompagnent sans surprise d’un coût financier tout aussi important pour les élèves et candidats.

Le dernier communiqué de l’Automobile Association dévoile en effet les données les plus insolites concernant ces épreuves importantes pour franchir le cap de la conduite sur route. D’après l’entité, une personne a raté 43 fois l’examen routier du permis de conduire. Une autre personne a échoué 75 fois en dépensant l’équivalent de plus de 2000 euros pour la partie théorique uniquement. Enfin, la palme revient à un élève ayant au total raté le code 128 fois. Cette personne a pour sa part dépensé près de 2 935 £ (3 326 euros au cours actuel) pour prendre des cours dans les salles de classe de l’auto-école.

Image d’ouverture et photo de l’article : Denain Auto-École Villars - Maxppp
En France, des taux de réussite légèrement inférieurs à la moyenne européenne

D’après le ministère de l’intérieur, le nombre de candidats au permis de conduire progresse cette année de 8,8 % par rapport à l’année dernière. Une bonne nouvelle qui s’accompagne hélas d’un taux de réussite en baisse de 3,2 % à 53,4 %. Des scores associés à une difficulté supérieure aux autres pays européens.

