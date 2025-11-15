Un Anglais rate 128 fois le code

Il n’y a pas qu’en France que des apprentis conducteurs échouent à répétition au code ou au permis de conduire. La preuve avec les chiffres fraîchement livrés par l’association automobile du Royaume-Uni. De nombreux échecs qui s’accompagnent sans surprise d’un coût financier tout aussi important pour les élèves et candidats.

Le dernier communiqué de l’Automobile Association dévoile en effet les données les plus insolites concernant ces épreuves importantes pour franchir le cap de la conduite sur route. D’après l’entité, une personne a raté 43 fois l’examen routier du permis de conduire. Une autre personne a échoué 75 fois en dépensant l’équivalent de plus de 2000 euros pour la partie théorique uniquement. Enfin, la palme revient à un élève ayant au total raté le code 128 fois. Cette personne a pour sa part dépensé près de 2 935 £ (3 326 euros au cours actuel) pour prendre des cours dans les salles de classe de l’auto-école.

En France, des taux de réussite légèrement inférieurs à la moyenne européenne

D’après le ministère de l’intérieur, le nombre de candidats au permis de conduire progresse cette année de 8,8 % par rapport à l’année dernière. Une bonne nouvelle qui s’accompagne hélas d’un taux de réussite en baisse de 3,2 % à 53,4 %. Des scores associés à une difficulté supérieure aux autres pays européens.