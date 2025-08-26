Un automobiliste sur cinq jette ses déchets par la fenêtre

Plus d’un Français sur 5 jette toujours des déchets par la fenêtre de sa voiture sur l’autoroute. C’est le constat de la Fondation Vinci Autoroutes qui publie son enquête estivale sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances. Si l’édition 2025 montre une légère amélioration des comportements, les incivilités restent nombreuses.

Ainsi, 22% des Français déclarent jeter leurs déchets par la fenêtre de leur voiture lorsqu’ils circulent sur autoroute et 37% admettent faire de même sur la voie publique, soit respectivement 5 points et 4 points de moins qu’en 2024.

Parmi les déchets, on retrouve en grande partie des déchets organiques (19 %, -4), des mégots (18 % des fumeurs, -6), des papiers ou des emballages (6 %, -5), mais également des bouteilles en plastique ou des canettes (6 %, -3).

Des mamans au top

La présence des enfants incite notamment les parents à être plus vigilants sur le ramassage des papiers, des restes de pique-nique mais aussi sur le tri sur les aires d’autoroute, nous apprend l'enquête. Autre enseignement intéressant, 52% des mères transmettent les bonnes pratiques environnementales à leurs enfants, contre 24% des pères. “Les Français de tous âges considèrent unanimement que jeter un déchet est un geste grave, quel que soit le lieu, (espace naturel, ville, autoroute, hall d’immeuble, etc.). La responsabilisation individuelle et collective passe indéniablement par l’exemplarité et l’éducation » analyse Bernadette Moreau, Déléguée générale de la Fondation VINCI Autoroutes.