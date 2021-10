1 800 € par mois pour un CDI de conducteur de voiture-radar privée, ça vous dit ?

C'est une annonce mise en ligne il y a quelques jours par l'entreprise Mobiom, opérateur privé victorieux d'un appel d’offres lancé par l’État, et relayée par Lorraine Actu : si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi ou peut-être même d'une reconversion, sachez que des postes de conducteur de voiture-radar sont à pourvoir pour être déployés ensuite sur les routes et autoroutes de la Meurthe-et-Moselle.

La mission constituera à « réaliser une tournée à dimension régionale communiquée par votre coordonnateur, au volant d’un véhicule équipé d’un équipement mobile de terrain » en respectant les « procédures de travail établies » avec « la plus grande rigueur » et en conservant « en permanence le véhicule qui vous sera confié dans un état de propreté irréprochable ». Attention, il faudra être amené à travailler de jour comme de nuit, la semaine comme le week-end et les jours fériés.

Quel est le profil recherché ? Très large : l'annonce insiste avant tout sur la rigueur à suivre les procédures de travail mais il faudra aussi « apprécier la conduite de véhicules en solitaire car des centaines de kilomètres sont programmées quotidiennement ». Évidemment il faudra être titulaire d'un permis de conduire non seulement valide mais datant d'au moins trois ans et présentant « de préférence » un solde minimum de 10 points. Mettre en pratique les règles de la sécurité routière est aussi sans surprise requis et si en plus vous disposez d'une expérience dans le domaine de la conduite, que ce soit en auto-école ou en tant qu'ambulancier ou transporteur, ou de la sécurité ou du maintien de l'ordre, c'est un bonus. Sachez aussi qu'un extrait de casier judiciaire vous sera demandé en phase finale d'entretien.

Une fois franchies toutes les étapes, vous serez alors titulaire d'un CDI payé 22 000 € par an, sans compter les indemnités repas. À vous de jouer !