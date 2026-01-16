Un employé de Ford s’en prend à Donald Trump, se fait suspendre par son employeur puis reçoit près d’un million de dollars de dons
Après avoir publiquement critiqué le président des Etats-Unis sur l’affaire Epstein, un employé de l’usine Ford de Dearborn a été sanctionné par son employeur. En réaction, de nombreux donateurs ont afflué sur sa cagnotte et il n’a plus vraiment à se soucier de son salaire suspendu.
La séquence a fait le tour du monde. Lors de la visite du président des Etats-Unis Donald Trump dans l’usine Ford de Dearborn dans le Michigan, un employé s’est adressé à lui en criant « protecteur de pédophile », faisant référence à l’affaire Epstein dans laquelle son administration refuse toujours de dévoiler tous les détails.
Le président des Etats-Unis a alors répondu par un doigt d’honneur dressé dans sa direction, avant que le service de communication de la Maison Blanche n’affirme que Donald Trump avait réagi de manière « tout à fait adéquate ».
L’employé d’abord suspendu
Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là : TJ Sabula, l’employé âgé de 40 ans qui s’en est pris à Donald Trump, a été suspendu sans salaire dans la foulée par son employeur et une enquête interne est en cours.
Quelques heures après cette suspension, deux cagnottes ont été lancées sur le site GoFundMe pour venir en aide financièrement à ce père de deux enfants qui se retrouve ainsi sans salaire.
810 000 dollars récoltés
Pas moins de 35 000 donateurs se sont manifestés et TJ Sabula a ainsi récolté plus de 810 000 dollars. La surprise a été telle qu’il a dû clôturer les cagnottes, estimant qu’il en avait reçu « bien assez » et invitant les gens à « se reporter vers d’autres causes » tout en les remerciant.
Quant au syndicat des employés de l’usine Ford de Dearborn, il soutient TJ Sabula et se dit à ses côtés pour défendre « son droit à s’exprimer sur le lieu de travail ». Reste à savoir ce qu’il va se passer pour lui.
