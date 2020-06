Un gros trafic de Peugeot 3008/5008 démantelé

Les SUV ont la cote auprès des voleurs, comme nous l'annonçait plus tôt dans la journée Coyote : près de la moitié des vols de véhicules en France ces derniers mois concernent des SUV. Logique, compte tenu du fait que leur part de marché ne cesse d'augmenter au fil des années. Mais il est un modèle qui a particulièrement attiré l'attention des voleurs en région parisienne : le tandem Peugeot 3008/5008.

Le phénomène remonte à l'automne 2019, période durant laquelle de nombreux vols des deux SUV sont relevés en banlieue parisienne, notamment dans les Yvelines. Les brigades de Versailles et Saint Germain en Laye ouvrent alors une enquête qui les mène vers un vaste réseau de vols de Peugeot 3008/5008 qui sont ensuite redirigés vers la Pologne.

Quatre personnes de la communauté des gens du voyage sont arrêtés dans le 78, un cinquième complice étant également interpellé dans le camp de Vernouillet. Les véhicules étaient désossés et les pièces envoyées en Europe de l'Est par véhicute utilitaire. La singularité de ce trafic réside dans le nombre de véhicules volés : plus de 330 en seulement quelques mois. Le préjudice est estimé à plus d'un million d'euros par la justice.

Via L'Essor de la gendarmerie