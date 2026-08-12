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Mazda

Un incendie a failli réduire en cendres l’une des Mazda les plus iconiques de tous les temps

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

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La Mazda 767B de 1990 a pris feu lors d’un événement organisé à Laguna Seca. Malgré les dégâts, l’équipe en charge de l’auto Ghost Riders assure que le prototype à moteur rotatif sera entièrement restauré.

Un incendie a failli réduire en cendres l’une des Mazda les plus iconiques de tous les temps

Une Mazda 767B historique a été sérieusement endommagée par un incendie lors du Monterey Motorsports Pre-Reunion sur le circuit de Laguna Seca. Le prototype orange et vert engagé par l’équipe privée Ghost Riders a pris feu dans le paddock. Lors de l’incident, les flammes s’échappent de sa partie arrière avant l’intervention des membres du team munis d’extincteurs. Aucun blessé n’est à déplorer mais la voiture ne participera pas sans surprise au reste des festivités de Monterey.

Il ne s’agit pas de la célèbre 787B victorieuse aux 24 Heures du Mans en 1991 mais du châssis #203. Cette 767B possède tout de même un joli pedigree : en 1990, elle avait certes terminé 20e au classement général au Mans mais elle remportait sa catégorie IMSA GTP. Autant dire que cette voiture mérite d’être préservée tout autant que sa grande soeur 787B.

Un incendie a failli réduire en cendres l’une des Mazda les plus iconiques de tous les temps

Une enquête en cours

L’origine du sinistre reste pour l’heure inconnue et l’étendue des dégâts n’a pas été précisée. Ghost Riders a toutefois déjà promis de restaurer le prototype à moteur rotatif : « son histoire n’est pas terminée. La #203 sera restaurée et chantera à nouveau. »

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