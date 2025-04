Avec son nouveau moteur hybride, la DS 4 est-elle une bonne affaire ?

Cette motorisation est disponible avec toutes les finitions : Pallas, Ligne Or, Etoile Alcantara et Etoile Cuir Nappa qui est celle de notre essai.

Celle-ci, qui représente le haut de gamme dispose d’une dotation très complète comprenant notamment la climatisation automatique bizone, l’écran multimédia 10 pouces avec navigation connectée, l’instrumentation numérique de 7 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, l’aide au stationnement avant, arrière et caméra de recul, le régulateur adaptatif, le frein de stationnement électrique automatique, la commutation automatique des feux, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, les jantes alliage de 19” spécifiques, l’accès et démarrage mains libres, les vitres latérales arrière feuilletées acoustiques et surteintées, l’affichage tête haute ainsi que les sièges avant électriques et le volant cuir chauffants en cuir Nappa.