Avec son nouveau moteur hybride, la DS 4 est-elle une bonne affaire ?

La concurrence : attention aux prix

Le marché ne manque pas de berlines compactes et même dans le segment premium, la DS 4 a de sérieuses concurrentes à commencer par la Peugeot 308 dotée du même moteur qui est nettement plus accessible puisque vendue en finition haute 33 440 € contre 47 400 € pour la DS, même si celle-ci est mieux équipée. La française est aussi plus onéreuse qu’une Audi A3 TFSI pourtant plus puissante (43 030 €) et même qu’une Volkswagen Golf (42 750 €). DS fait cher payer ses prestations.

À retenir : pour ceux qui ne veulent pas rouler avec la voiture de M. tout le monde

Toujours aussi décalée sur le segment des compactes, la DS 4 représente une proposition toujours originale avec notamment une excellente qualité et un comportement routier agréable et un confort de premier plan. Son association avec ce moteur hybrid 136 ch est plaisante avec un agrément de bon niveau et une sobriété intéressante. Dommage que les prix soient si élevés

Caradisiac a aimé

Sobriété

Présentation soignée

Confort de roulage

Agrément du moteur

Caradisiac n'a pas aimé

Peu de phases en électrique

Ergonomie compliquée

Sonorité du moteur thermique peu valorisante

Tarifs élevés