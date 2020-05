Un mystérieux Honda ZR-V en préparation

Le passionné Honda canadien Rhett ne rate rien de ce que mijote le constructeur Honda. Le fan met en effet en lumière le dépôt d'un nom mystérieux par la firme asiatique. Les documents prouvent que la marque protège -en Australie pour l'instant uniquement- l'appellation ZR-V.

La première opération remonte d'après la publication au 17 avril dernier. Aucune information ne concerne en revanche le gabarit du véhicule. Chez Honda, un nom terminant par "R-V" fait généralement référence à un SUV, un véhicule familial ou un crossover. Comprenez par là que les CR-V et HR-V auront prochainement sans doute un nouveau cousin dans la famille des modèles hauts sur pattes Honda.

D'après les bruits de couloir, Honda lancera l'appellation ZR-V sur un véhicule plus petit que le HR-V. La manœuvre permettra de développer la gamme par le bas avec des tarifs plus abordables. Enfin, le dépôt du nom établi en Australie sous-entend que le constructeur se concentrera sur la zone économique de l'Asie-Pacifique pour son début de carrière attendu en 2022. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus.