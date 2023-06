Un nouveau carton de ventes pour la Citroën "My Ami Buggy"

Surfant sur le succès de son édition spéciale « My Ami Buggy », dont la première salve de vente de cette édition limitée à seulement cinquante exemplaires a été prise d’assaut en juin 2022, pour ne durer finalement que 17 minutes, Citroën a renouvelé l’expérience avec cette fois 800 exemplaires mis en vente ce mardi 20 juin à 11h.

Et le succès a de nouveau été au rendez-vous, avec plus de 20 000 connexions enregistrées sur le site de vente. Il aura fallu 10 heures pour que le stock de cette nouvelle édition limitée façon baroudeuse de la voiturette électrique soit épuisé.

800 exemplaires ont ainsi été proposés en France, Italie, Espagne, Belgique, Portugal, Royaume-Uni, Luxembourg et Grèce. Les 200 exemplaires restants de cette édition 2023 de la série limitée seront vendus physiquement en point de vente pendant l’été en Turquie, au Maroc et dans les DOM-TOM.

Si en France, ce sont 430 « My Ami Buggy » qui sont partis en un peu plus de deux heures avec un pic de 300 ventes à l’heure, en Belgique il aura fallu seulement neuf minutes pour écouler les 65 « My Ami Buggy » alloués au pays, battant ainsi les 17 minutes et 28 secondes qui avaient été nécessaires pour la vente des 50 exemplaires de 2022 en France.

Mais le record du client le plus rapide à boucler l’achat du véhicule revient à un Espagnol, qui a réalisé l’ensemble du processus (choix de la version, validation de la commande et du mode de livraison et paiement), entièrement en ligne, en une minute et dix secondes.

Un exercice particulièrement rentable pour Citroën, qui a ainsi engrangé près de 8,4 millions € en dix heures, chaque véhicule (hors option) étant facturé 10 490 €.