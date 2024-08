Un nouveau SUV chinois qui cartonne mais qui n'a aucune chance en France

On l’a croisé pour la dernière fois au salon Genève-Qatar 2023. Commercialisé depuis 2021 en Chine, le Chery Omoda 5 se prépare à une commercialisation dans plusieurs pays d’Europe. Il est déjà présent en Espagne depuis quelques mois, un pays qui sert d’expérimentation au géant chinois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses se passent très bien là-bas !

Cette marque encore très peu connu a en effet réussi à écouler 2 553 exemplaires de l’Omoda 5 sur le premier semestre de l’année 2024 d'après les analystes de Dataforce. Le chiffre n’a rien d’impressionnant dans l’absolu, sauf qu’il permet déjà à Chery de devancer des marques comme Honda, Alfa Romeo et surtout BYD sur le marché espagnol.

A partir de 22 990€ avec un moteur essence puissant

Il faut dire que cet Omoda 5 ne manque pas d’atouts quand on étudie sa fiche technique. Il démarre en effet à 22 990€ avec un moteur essence de 185 chevaux, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,8 secondes. Il possède aussi une boîte à double embrayage et un intérieur équipé de gros écrans tactiles (avec d'autres options en plus en finition Premium). Sa version électrique est moins intéressante puisqu’elle coûte au minimum 37 900€ en Espagne. Dans sa variante thermique en revanche, il s’impose là-bas comme un sérieux concurrent au Dacia Duster qui coûte plus cher avec une motorisation moins puissante.

N'oublions pas, d’ailleurs, que le MG ZS thermique avait déjà réussi à prendre la première place du marché automobile espagnol à la fin de l’année 2023. Les SUV essence chinois bon marché se vendent très bien chez nos voisins du sud. Mais chez nous en France, le mauvais grammage CO2 de l’Omoda 5 (à 170 g/km) le condamnerait à un malus (2024) de 8 770€ ! Il n’a donc de l’avenir que sur les marchés européens n’appliquant pas ce genre de taxe, comme l’Italie où ces modèles-là se vendent déjà très bien aussi.