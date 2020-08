Un petit SUV électrique dans trois ans chez Volkswagen

Chez Volkswagen, de la gamme de véhicules électriques on connaît déjà la berline compacte Volkswagen ID.3, mais aussi le SUV Volkswagen ID.4 (qui existera en plusieurs versions). Demain il devrait y avoir aussi une grande berline, un héritier du célèbre Combi… Tous ces véhicules vont permettre au constructeur allemand de réaliser ses objectifs de baisse de CO2 pour l’ensemble de sa gamme. Mais proposé à partir de 39 990 €, l’ID.3 n’est pas bradée et Volkswagen qui a besoin de faire du volume pour rentabiliser sa mise de fonds électrique, songe déjà à produire des modèles plus petits et moins chers.

Des électriques à tarif étudié

Pour le moment chez Volkswagen, seule la petite Volkswagen e-Up est sous la barre des 25 000 €, l’entrée de gamme s’affichant à 23 740 €. Mais Volkswagen veut proposer des voitures à moins de 20 000 €. Le constructeur parie que dans un avenir proche, le prix des batteries sera revu à la baisse. Deux petites autos sont ainsi étudiées pour devenir les entrées de gamme de la famille électrique. Il s’agit de l’ID.1, une sorte de Volkswagen Polo électrique qui sera commercialisée en 2023, et à la même époque Volkswagen compte dévoiler un petit SUV électrique qui sera capable d’aller rouler dans les cailloux grâce à une transmission intégrale constituée de deux moteurs électriques, chacun des moteurs entraînant un essieu.

Plateforme MEB pour tout le monde

La version 4x4 de ce SUV Volkswagen ID.2 devrait afficher un tarif dépassant les 20 000 €, mais la version d’entrée de gamme à un seul moteur sera quant à elle être proposée à moins de 20 000 €. À l’instar des autres éléments de la famille ID, les ID.1 et ID.2 reprendront à leur compte la plateforme MEB dédiée aux véhicules électriques. Une base technique qui permet une multitude d’architectures et peut être raccourcie ou allongée selon les besoins. L’idée de Volkswagen est de rationaliser la production le plus possible afin de réduire les coûts au maximum en utilisant le maximum de pièces communes entre tous les véhicules électriques. Les deux petits véhicules électriques sortiront de la même usine en Allemagne à Emden (Basse-Saxe).

Lancement en 2024

Le SUV Volkswagen ID.2 devrait être présenté en 2023 et serait commercialisé en 2024. Il devrait disposer d’une gamme de puissance assez étendue, de l’ordre de 80 à 150 ch. Quant à son autonomie, elle devrait dépasser les 300 kilomètres pour la version de base. Avec les petits modèles électriques, Volkswagen vise une clientèle urbaine, mais aussi les loueurs et les collectivités qui pourraient s’intéresser à ces petits véhicules au tarif serré et au coût d’entretien réduit.

Le futur SUV ID.2 en dix points

SUV électrique

Cinq portes, cinq places

Production en Allemagne (Emden)

Plateforme électrique MEB (commune aux ID.3, ID.4…)

Architecture un ou deux moteurs (propulsion ou transmission intégrale)

Puissance : de 80 à 150 ch

Autonomie : plus de 300 km pour la version de base

Présentation en 2023

Lancement en 2024

Tarif : à partir de 19 990 €*

*Estimation