Un plan sur 10 ans pour relancer Alfa Romeo

La vie d'Alfa Romeo n'a pas franchement été un long fleuve tranquille. Malgré une période plus ou moins faste au début des années 2000 avec les 147 et 156, le constructeur italien peine à réellement rivaliser avec les mastodontes du haut de gamme, qu'ils soient allemands, japonais ou suédois. Actuellement, la période semble clairement transitoire avec une plateforme Giorgio ayant coûté une fortune au groupe Fiat, un Tonale repoussé et des projets futurs un peu plus vagues depuis la fusion et la création de Stellantis.

Pour Jean-Philippe Imparato, qui a pris les reines d'Alfa Romeo, la relance et l'essor d'un nom aussi mythique prendra du temps. Une dizaine d'années selon l'intéressé qui participe en ce moment même au sommet sur le futur de l'automobile, organisé par le Financial Times, qui rassemble de nombreux patrons et intervenants du monde de l'auto.

Le PDG français précise que le plan sur dix ans, qui n'est pas encore décidé en interne, "impliquera" une bonne dose d'électrification. Une déclaration qui n'est en rien surprenante puisque Stellantis se voit probablement mal investir des millions d'euros pour une plateforme à moteur à combustion alors qu'il sera de plus en plus restreint en Europe dans les années à venir.