Un prototype électrique cause un incendie chez Chrysler

Un incendie s’est déclaré le 19 novembre dernier à Auburn Hills, dans un bâtiment du Chrysler Tech Center situé dans cette ville en banlieue de Detroit. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers locaux et il n’y a heureusement pas eu de gros dégâts ni de victimes, avec seulement une auto qui a complètement brûlé.

D’après les journalistes de Crain’s Detroit, il ne s’agissait pas de n’importe quel véhicule : le modèle ayant pris feu était en réalité un prototype électrique, dont l’identité n’a pas été révélée à cette occasion (en l’absence d’images qui auraient pu donner quelques indices à ce sujet).

Un phénomène assez classique

Avant que les anti-voitures électriques n’en profitent pour s’emparer du fait divers, il faut tout de même rappeler que les prototypes expérimentaux, qu’ils soient électriques ou thermiques, restent davantage sujets à ce genre d’évènement. Ils n’ont pas été fiabilisés et testent parfois des composants dont l’intégration n’a pas été vérifiée aussi bien que celle d’un véhicule dûment homologué et commercialisé. Parmi les futurs modèles électriques de Chrylser, on attend notamment la version de série du concept-car Airflow dévoilé au début de l’année 2022.