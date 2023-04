Un Tesla Cybertruck s’excite sur la route

Plus que quelques semaines à attendre avant de découvrir la version définitive du Tesla Cybetruck, ce pick-up électrique au design incroyablement osé que Tesla doit commencer à produire au cours de l’été prochain. Il n’a que très peu évolué depuis la présentation du concept-car originel en 2019, avec simplement quelques modifications visibles sur sa carrosserie comme on a pu le voir récemment : des optiques et des feux arrière différents mais aussi la présence d’un gros essuie-glace sur le pare-brise avant et de rétroviseurs classiques sur les côtés.

Publiée par Kilowatts sur son compte Twitter, une vidéo montre un exemplaire de ce Tesla Cybertruck suivi sur la route quelque part en Californie, près des installations du constructeur cher à Elon Musk. Son conducteur adopte un comportement parfois étrange avec quelques accélérations et même un court slalom sur sa voie avant de tourner à une intersection. Est-ce pour tester quelque chose ou simplement par amusement ?

Toujours aucune information pour l’Europe

A l’heure actuelle, on ignore toujours si le Tesla Cybertruck sera commercialisé sur le marché européen ou pas. Il n’est plus possible depuis de le préréserver en ligne depuis l'année dernière et on se questionne de plus en plus sur la compatibilité de l’engin avec nos normes locales. Rappelons aussi que son rythme de production pose aussi question : Tesla a expliqué avoir reçu pas moins de 1,6 million de pré-commandes, mais certains analystes estiment qu’il pourrait ne pas dépasser les 100 000 exemplaires par an.