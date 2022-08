Une aide de 4000€ pour acheter un vélo électrique et envoyer votre voiture à la casse

Il y a quelques jours, le gouvernement a décidé de renforcer le dispositif d'aides à l'achat de vélos et de vélos électriques. Dans le but d'inciter au maximum les Français à pédaler plutôt qu'à conduire, des primes intéressantes sont désormais proposées pour l'achat de vélos et de vélos électriques à condition de déclarer des revenus modestes. Et si vous cumulez ces revenus modestes avec la mise au rebut d'un véhicule dit « polluant » (un diesel d'avant janvier 2011 ou un essence d'avant janvier 2006), le montant de ces aides peut monter jusqu'à 4000€. La somme proposée est tellement conséquente qu'elle a fait le tour des médias étrangers en montrant la France comme un exemple à suivre pour inciter ses concitoyens à se mettre au vélo.

Comment bénéficier de 4000€ d'aides à l'achat d'un vélo électrique ?

Pour recevoir 4000€ d'aide à l'achat d'un vélo électrique, il faut donc cumuler trois critères :

-Avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 6 300€ ou se trouver dans une situation de handicap.

-Se séparer d'un véhicule diesel immatriculé avant janvier 2011 ou d'un véhicule essence immatriculé avant janvier 2006 (donnant alors droit au bonus d'achat de 3000€ si la condition citée précédemment est remplie).

-Habiter dans une Zone à faibles émissions (ZFE) et avoir bénéficié d'une aide locale pour l'achat du même vélo (ce qui donne droit à une aide supplémentaire de 1000€).

Si vous remplissez ces conditions, vous pourrez ainsi bénéficier d'aides à l'achat quasiment aussi importantes pour un vélo électrique que pour une voiture électrique neuve (6 000€ sans conditions de revenus). De quoi effectivement convaincre de se mettre au vélo...