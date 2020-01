Une ancienne F1 transformée en simulateur

Piloter et entretenir une vraie Formule 1 sur circuit coûte une petite fortune. Le propriétaire de cette monoplace ayant appartenu par le passé à l'écurie Super Aguri réussi la prouesse de la rendre rentable en la transformant en simulateur de pilotage à louer pour diverses occasions.

La Formule 1 en question a bel et bien participé au championnat du monde en 2006 avec le bloc Honda RA806E 2,4l V8 et des pneus Bridgestone visibles sur les images. Les plus observateurs noteront que le volant high-tech de F1 a cédé sa place à un homologue bien plus simple doté d'un système de retour de force. Autres modifications apportées à la monoplace : un cockpit plus large pour tous les types de gabarit, des enceintes cachées derrière les grilles pour l'ambiance sonore et un grand écran de 55 pouces connecté à un ordinateur suffisamment puissant pour faire tourner les derniers jeux de simulation.

Cette Formule 1 sert aujourd'hui à occuper les invités lors des mariages, des anniversaires et des événements organisés pour les entreprises. De lourds et coûteux travaux mécaniques seront sans doute nécessaires pour espérer un jour la voir rouler de nouveau sur un circuit avec un moteur thermique.