Une assurance en béton pour les voitures à conduite autonome

Aux Etats-Unis, les voitures autonomes continuent de se déployer dans les états les plus à la pointe. En Californie par exemple, il est déjà possible depuis longtemps de monter dans un taxi à conduite autonome dans des villes comme San Francisco. Et c’est maintenant l’état de Washington qui accueille les autos sans conducteur, permettant aux sociétés spécialisées dans la conduite autonome de se déployer dans la ville de Seattle.

Mais avant cela, les entreprises impliquées dans ces programmes devront montrer patte blanche : outre un processus de certification et un permis spécial mis en place, les sociétés devront utiliser une police d’assurance couvrant des dégâts jusqu’à cinq millions de dollars. C’est beaucoup plus que pour les conducteurs particuliers, dont la police d’assurance doit couvrir au minimum 50 000 dollars de dégâts en cas d’accident grave. A noter que trois sociétés ont complété ces obligations pour l’instant dans l’état de Washington : Nvidia, Waymo et Zoox.

Quelques problèmes en Californie

Rappelons qu’en Californie, les voitures autonomes de la société Cruise ont été impliquées dans plusieurs accidents de la circulation. Une enquête de la NHTSA est en cours et il semblerait que les autos sans conducteur de la marque aient une tendance au freinage d’urgence qui peut surprendre les automobilistes suivant ces véhicules.