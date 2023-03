Une avalanche de nouvelles Ferrari à partir du 16 mars prochain

Ferrari vient de signer une année 2022 historique avec 13 221 voitures vendues dans le monde, un chiffre jamais vu dans toute l’histoire de la marque. Sans même pouvoir profiter de l’attractivité d’un SUV, le constructeur de Maranello parvient à vendre beaucoup plus de voitures d’exception que Lamborghini et tous ses concurrents. L’arrivée récente du Purosangue, croulant littéralement sous les commandes au point de ne déjà plus être disponible pour les nouveaux clients, promet des lendemains radieux à l’enseigne italienne. Et attention, il y a beaucoup d’autres bonnes nouvelles pour Ferrari.

Rien que cette année 2023, pas moins de quatre nouveautés devraient être présentées chez Ferrari. Le teaser diffusé par la marque sur Instagram il y a quelques heures, montrant un volant caché dans la pénombre, annonce vraisemblablement l’arrivée d’une version découvrable de la Roma (qui remplacera vraisemblablement la Portofino M actuelle). Le constructeur donne rendez-vous au 16 mars prochain pour plus de détails.

Trois autres nouveautés

Si l’identité des autres nouveautés n’a pas été officiellement confirmée, on s’attend à découvrir aussi la remplaçante à moteur V12 de la 812 Superfast actuelle, mais aussi une version extrême de la SF90 Stradale hybride rechargeable. Quant au dernier modèle prévu, il pourrait s’agir d’une nouvelle déclinaison ultra-élitiste dans la lignée des SP1/SP2 Monza et autres SP3 Daytona. De quoi aider Ferrari à signer de nouveaux records financiers cette année après ceux de 2022…