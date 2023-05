Une bonne Mercedes d'occasion à 15 000 € : c'est possible ?

Une Classe A



Même s'il portait le même nom, il ne s'agit pas du petit monospace citadin des années 2000-2010, mais de la troisième génération de Classe A qui a intégré le segment des familiales compactes et est devenue la rivale directe des Audi A3 et BMW Série 1. Elle est apparue sur le marché en 2012 et a mis un terme à sa carrière en 2018.

Très présente en seconde main, elle s'affiche à partir de 12 000 € en diesel et 13 500 € en essence. Mais en ce qui concerne les mazouts, à ces tarifs, les kilométrages au compteur dépassent souvent les 180 000 km, voire 200 000 km. Pour un modèle au kilométrage plus raisonnable et en dessous des 100 000 km, comptez environ 15 000 €.

Vu une Classe A 180 CDI Intuition de janvier 2015 avec 84 000 km au compteur pour 14 900 €. Du côté des essence, la mise de départ sera de 16 000 €. À ce prix nous avons repéré une 1.6 180 ch Inspiration de mai 2015 ayant 75 000 km.

Une Classe B



C'est en 2005 que Mercedes rentre dans le giron des monospaces compacts en lançant le Classe B. Si les premières générations ont connu une fiabilité plutôt chaotique notamment sur la boîte automatique à variateur (CVT) et le toit ouvrant à lamelles, par la suite tout est rentré dans l'ordre. Et avec un budget de 15 000 € vous pouvez facilement vous tourner vers des modèles plus récents et fiables.

Côté motorisations, les adeptes du diesel seront les mieux servis avec près de 80 % de l'offre en occasion. Les premiers prix s'affichent aux alentours des 13 500 € et de bons plans sont déjà possibles avec des kilométrages plus que raisonnables. Ainsi, nous avons déniché un Classe B 180 CDI Intuition de décembre 2015 avec 85 000 km au compteur pour 13 500 €.

Pour la version 136 ch, comptez de 1 000 € à 1 500 € de plus. Vu un B 200 CDI Sensation Boîte auto 7 G-DCT de mai 2014 à 15 000 €. Il affiche au compteur 81 500 km. En essence, les tarifs grimpent vite pour dépasser les 18 000 €. Mais quelques Classe B sont présents à un tarif inférieur. Vu un B 180 Sensation de janvier 2015 avec seulement 59 500 km pour 16 900 €.



Une Classe C



Ce budget vous permet d'accéder aisément à la troisième génération et en plus dans sa version restylée (printemps 2011). À l’instar du reste de la gamme Mercedes, ce sont les motorisations diesel qui dominent l'offre, composée principalement de C 180 CDI, C 200 CDI et C 220 CDI.

Pour ce qui est des tarifs, ils démarrent à 13 000 € - 14 000 € pour une auto affichant moins de 120 000 km au compteur. Nous avons repéré une C 200 CDI Elegance 7 G-Tronic de novembre 2013 avec 107 000 km au compteur pour 13 900 €.

Mais si vous êtes tenté par la version 170 ch, la mise de départ avoisinera les 15 000 €. Vu une C 220 CDI Elegance 7G-Tronic de mars 2012 ayant parcouru 93 000 km à 14 900 €.

Une Classe E



Malgré une offre restreinte en raison du budget en poche réduit, il est quand même possible de dénicher quelques bonnes affaires. Mais sans surprise, ce sera sur des modèles diesels, car ce sont de loin les plus présents. Au menu, des Classe E de 4e génération commercialisées depuis le printemps 2009 et surtout des E 220 CDI et des E 250 CDI.

Compte tenu de leur âge on aurait pu s'attendre à des autos fortement kilométrées, or il n'en est rien. Bon nombre d'entre elles affichent des parcours en dessous des 120 000 km, ce qui est plus que rassurant pour ce genre de routière capable d'atteindre les 300 000 km sans problème. Côté tarifs, comptez 14 000 € -15 000 € le billet d'entrée.

Vu une E 220 CDI Avantgarde de juin 2012 avec 112 500 km au compteur à 13 900 €. C'est une première main. Pour 1 000 € supplémentaires, un particulier cède sa E 250 CDI Avantgarde auto de mai 2009 avec 108 000 km au compteur pour 15 000 €.

Un SLK



Avec 15 000 € en poche vous pouvez vous offrir sans problème la deuxième génération du célèbre coupé-cabriolet de la marque à l'étoile, sorti en 2004. Il est reconnaissable à sa calandre bien plus agressive que celle de l'opus 1. Contrairement à d'autres modèles de la gamme, le SLK 2 n'est disponible qu'avec des blocs essence.

Bien qu'il soit animé par plusieurs motorisations, c'est la 200 K à compresseur qui sera accessible avec un tel budget. Mais pas de regrets, le plaisir de conduite est là. Les tarifs débutent aux alentours des 13 000 €. Mais les kilométrages dépassent souvent les 100 000 km. En revanche, avec une soulte de 1 000 €-1 500 €, on trouve facilement des SLK de moins de 80 000 km. Vu un 200 K 163 ch Edition d'octobre 2005 avec 69 000 km à 14 500 €. C'est une première main.

Et pour quelques centaines d'euros supplémentaires...



Plus récents ou plus chers en neuf, malgré leurs décotes, ces modèles ne sont pas encore accessibles avec 15 000 € en poche. Pour s'y intéresser il vous faudra augmenter ce budget de quelques centaines d'euros. Alors, si vos finances vous le permettent, voici ce que nous avons repéré pour vous.

Une CLA



Version coupé sport à 4 portes dérivé de la Classe A mais plus longue de 34 cm, la CLA est apparue sur le marché en avril 2013. Elle est très présente en seconde main et les diesels s'octroient 75 % des annonces. Les tarifs d'entrée démarrent à 16 500 € pour un modèle roulant au gazole. Vu à ce prix une 200 CDI de janvier 2015 avec 109 000 km au compteur.

Un GLA



C'est au printemps 2014 soit un an après la sortie du coupé CLA qu'apparaît sur le marché cette déclinaison SUV de la berline Classe A. Pour lui donner son look de baroudeur, le GLA gagne 6 cm en hauteur et 12,5 cm en longueur par rapport à sa petite sœur. Comme cette dernière, ce sont les blocs diesels qui dominent l'offre. Comptez une mise de départ de l'ordre de 16 500 €. Vu un 200 CDI Inspiration de novembre 2014 avec 110 000 km à 16 900 €.

Un ML



Le lancement du premier opus du ML date de 1997. Il faudra patienter jusqu'en 2005 pour découvrir la deuxième génération. Sans être pléthorique l'offre en seconde main se compose essentiellement de versions diesels. Quant aux tarifs, ils restent soutenus et flirtent avec les 17 000 €. Vu un 280 CDI d'août 2008 avec 106 000 km au compteur pour 16 900 €.



LE BILAN

Rouler en Mercedes pour une somme raisonnable est tout à fait envisageable. Mais sans surprise, plus vous visez un modèle haut de gamme, plus les tarifs grimpent. Or, notre enquête démontre qu'un grand choix de modèles est accessible au final, pour moins de 18 000 €. Alors, heureux de vous installer au volant d'une auto avec l'étoile sur le capot ? Sans doute ! Mais n'oubliez pas qu'une fois l'achat réalisé, il ne faudra pas oublier l'entretien et les réparations. Franchir la porte d'un garage Mercedes rime généralement avec grosses factures ! Il en est de même pour l'assurance.