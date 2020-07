Une citadine branchée Volkswagen ID.1 prévue pour 2025

Volkswagen n'arrêtera pas en si bon chemin son offensive sur le marché des véhicules électriques grand public. Nos confrères de la publication anglaise Car Magazine rapportent en effet qu'une auto survoltée se profile avec un gabarit plus petit que celui de l'ID.3 dont les livraisons se dérouleront prochainement.

D'après les rumeurs, cette mystérieuse voiture répond en interne au nom de code "e-Zzity". Le label ID.1 sera néanmoins d'après les bruits de couloir retenu pour la version de série. Cette auto bénéficiera de cinq portes, d'un tarif plus abordable que celui de l'ID.3 et de plusieurs déclinaisons de carrosserie dont un crossover et un véhicule familial. Sa partie technique empruntera les innovations de la plateforme MEB tout en réduisant les coûts en faisant l'impasse sur des éléments de l'architecture de l'ID.3. Autre paramètre réduisant son prix : sa petite batterie lui offrant une autonomie maximale de 290 kilomètres environ. Une distance équivalente à celles que proposent aujourd'hui d'autres citadines telles que les Honda E et Mini Cooper branchées.

Il est encore trop tôt pour déterminer la date de commercialisation exacte de la Volkswagen ID.1. Un premier rendu via un concept en 2023 est attendu avant sa diffusion en série deux ans plus tard.