Une Citroën C5 Aircross déjà à l'essai et un comparatif de stars

Renault 4 VS Peugeot e-2008 : le challenger affronte le tenant du titre

Le Peugeot e-2008 est le SUV urbain électrique le plus vendu en France. Le petit nouveau dans la catégorie se montre-t-il à la hauteur de ce vainqueur ? c'est ce qu'Olivier Pagès a voulu savoir cette semaine et la bataille a été rude. Mais la récente R4 électrique l'emporte d'un tout petit cheveu, grâce à son prix, légèrement moins élevé, et son équipement plus au goût du jour, notamment son planificateur de voyage. Une prime au nouveau venu.

Un premier galop d'essai pour le C5 Aircross

Quelques semaines avant sa commercialisation, et les essais officiels, Pierre-Olivier Marie a pris le volant d'un Citroën C5 Aircross de présérie. Et s'il ne peut pas encore livrer ses impressions de conduite, cette première approche du nouveau SUV compact, effectué aux abords de l'usine de Rennes ou il est fabriqué, lui laisse une belle impression de confort à bord, grâce à une excellente luminosité et à une bonne qualité de fabrication.

Musk - Trump : un rififi au détriment de Tesla

Le torchon brûle entre l'homme le plus riche du monde et son ex-compagnon de route qui est aussi l'homme le plus puissant du monde. Rien ne va plus entre Elon Musk et Donald Trump. De l'affrontement des deux anciens amis, les marchés en ont déduit que l'avenir de Tesla est menacé. Résultat : une chute de 14% à Wall Street et une perte de capitalisation de 150 milliards de dollars en quelques heures.

Au mois de mai, les ventes de voitures n'ont pas retrouvé de couleurs

C'est une douloureuse habitude depuis plusieurs mois. Et elle n'est pas près de s'arrêter. Au mois de mai, les ventes de voitures ont encore plongé de 12,3 % et les entreprises ne sauvent pas la mise puisque le marché des flottes a, quand lui, baissé de 14,6 %. Seules les voitures électriques surnagent dans ce marasme, en bondissant de 6,08 %. Maigre consolation, car les quelque 7 381 VE écoulés ne risquent pas de remettre les constructeurs à flot.

