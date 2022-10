Une DS 4 d'exception pour Jean-Eric Vergne

DS Automobile ne commercialise aucune vraie voiture de sport. Mais DS Automobile participe aussi au championnat du monde de Formula E, avec un certain succès puisqu'il s'agit de la marque la plus titrée dans l'histoire de la discipline. Comme Ferrari, Porsche ou McLaren, DS veut donc montrer la filiation entre son engagement en compétition et ses voitures de route. Alors, comment faire le lien entre les deux univers sans disposer comme toutes ces marques de machines routières aussi redoutables ?

Chez DS Automobile, ils ont décidé de composer avec la gamme de modèles actuellement au catalogue. Comme au bon vieux temps de la Citroën C4 By Loeb et son édition spéciale pas vraiment sportive, la DS 4 personnalisée par et pour Jean-Eric Vergne n'a pas grand chose à voir avec les autos de compétition engagées en course par le constructeur. Basée sur la finition Performance Line+ avec la mécanique hybride rechargeable de 225 chevaux, elle ne sera pas achetable dans le commerce.

Une co-création

Jean-Eric Vergne et le DS Design Studio Paris ont confectionné une DS 4 à la peinture bi-ton dont l'intérieur se tapisse d'Alcantara. Il y a même un volant en cuir perforé avec un « insert en carbone forgé ». Comme le DS 7 présidentiel, cette DS 4 pas comme les autres possède aussi des badges spécifiques. En l'occurence, un logo « JEV » pour rendre hommage au double champion de la discipline, toujours engagé auprès de DS en Formula E et désormais pilote pour Peugeot sur les 9X8 en endurance. Exemplaire unique, cette DS 4 coûte normalement 47 500€ dans cette configuration au catalogue.