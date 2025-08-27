Une Maserati MC20 dans un triste état immortalisée sur une remorque

Dans le monde des GT de haut niveau, la Maserati MC20 tient une place très particulière en marquant le retour de la firme italienne sur le segment des supercar les plus exclusives. Une auto disponible à un tarif élitiste qui peut vite ruiner son propriétaire en cas d'accrochage. Voici pour illustration un exemplaire blanc mat lourdement endommagé.

La voiture en question photographiée par le membre Reddit de la communauté r/Supercars Red-Rocket-21 se dévoile sur une remorque avec le flanc droit détruit par un contact contre un objet inconnu. Des adhésifs ont été appliqués afin d'éviter que des éléments se détachent lors du trajet en partie autoroutier. Difficile de dire si cette voiture reprendra la route à l'avenir. La Maserati Mc20 repose pour rappel sur une monocoque en carbone co-développée avec Dallara. Une technologie de châssis épineuse à restaurer en cas de choc trop important.

Une carrière en demi-teinte

Pour mémoire, la Maserati MC20 peine à conquérir le marché. Avec son bloc V6, sa sonorité peu présente et son déficit d'image, la sportive de la firme au trident s'écoulait en 2023 à 1244 unités. Un chiffre réduit à 260 exemplaires seulement en 2024. En France en 2025 via son nouveau nom Maserati MC Pura, ses tarifs débutent à 285 000 euros en coupé et 310 000 euros en cabriolet Cielo.