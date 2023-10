Une Mini électrique moins chère qu’auparavant

Mini ne tombe pas dans la gourmandise avec ses nouveautés. Si la Countryman fraîchement arrivée voit son prix de base augmenter d’un peu plus de 1 000 €, la version trois portes prend le chemin inverse. L’entrée de gamme E d’une puissance de 184 ch est facturée 34 000 €, alors que l’ancien opus, toujours proposé mais uniquement en stock, est à partir de 35 000 €.

La gamme s’articule autour de cinq finitions : base, Essential, Classic, Favoured et JCW. À cela, il possible d’y ajouter des packs reprenant des appellations de taille de vêtement : XS, S, M, L et XL. En toute logique, plus la « taille » est grande, plus le chèque devient conséquent.

Effectivement, le prix peut grimper jusqu’à 46 370 €, voire 50 370 € avec le moteur le plus puissant de 218 ch (Cooper SE). Seulement, le moteur n’est pas le seul élément qui évolue, la batterie passe également d’une capacité nette de 36,8 à 49,8 kWh. L’autonomie maximale atteint 305 ou 402 km selon l’accumulateur choisi.

Prix Mini Cooper E et SE

Base Essential Classic Favoured JCW Mini Cooper E 34 000 € 35 000 € 38 150 € 40 920 € 42 840 € Mini Cooper SE 38 000 € 39 000 € 43 710 € 44 920 € 46 840 €

Si dans l’absolu ces tarifs restent élevés, ils sont très bien placés face à la concurrence. Une Peugeot e-208, moins bien lotie techniquement, est facturée minimum 35 300 €, une Opel Corsa-e débute à 36 050 € et l’Abarth 500e est proposée à partir de 36 900 €.